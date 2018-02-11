Пережившее войну Казанское художественное училище могут закрыть

Казань, , 10:57 — REGNUM Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина находится под угрозой закрытия. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«От лица всех студентов КХУ просим всех обратить внимание на эту проблему. Если не последует мгновенной реакции, то может случиться следующее: 1) Учеба студентов окажется под угрозой; 2) Памятник архитектуры и культурного наследия может рухнуть посреди центра города Казань! Без Вашей помощи нам не справиться. Местная и федеральная власть не принимает мер по оказанию помощи училищу. Вся надежда на Вас!» — говорится в официальном Instagram учреждения.

Училище было создано 9 сентября 1895 года. Его учредителем является министерство культуры Татарии. Одно из зданий, в которых расположено учебное заведение, находится на ул. Карла Маркса, 70. Оно было построено в 1900—1904 годах по проекту архитектора Карла Мюфке специально для Казанской художественной школы. Одно из красивейших зданий Казани является объектом культурного наследия федерального значения.

И состояние этого здания как раз оказалось препятствием к получению новой госаккредитации. Фасад училища был реконструирован в 2005 году, сейчас выглядит как новый. Однако внутри осыпается штукатурка, разрушается лепнина, а на стенах — плесень и подтёки.

Срок действия нынешней государственной аккредитации истечёт 2 марта. Без заключений Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других ведомств о его безопасности документы на новую госаккредитацию не принимают. А эти ведомства не дают положительных заключений из-за плохого состояния здания.

О проблеме на заседании родительского комитета уже объявила директор училища Ольга Гильмутдинова. Если аккредитацию так и не удастся получить, более 200 учащихся не получат дипломов.

«Мы обращались и в министерство культуры РТ, и к нашему президенту, и в Министерство культуры Российской Федерации — пока этот вопрос никак не решен. Получается, что, если аккредитацию не пройдем, мы не сможем выдать студентам дипломы государственного образца, мы не сможем сделать набор», — цитирует издание «БИЗНЕС Online» Ольгу Гильмутдинову.

Угроза закрытия одного из старейших художественных училищ России вызвала широкий общественный резонанс. На форумах и в соцсетях некоторые граждане утверждают, что само здание может оказаться под угрозой. По их мнению, кому-то нужна земля под ним.

Студенты и выпускники обеспокоены возможным закрытием училища. Они отмечают, что здание на улице Карла Маркса было в плохом состоянии ещё несколько лет назад. Почему именно сейчас встал вопрос, недоумевают граждане, ведь проблема давно уже была понятна.

При этом отметим, что проект реконструкции здания был разработан ещё в 2015 году. Тогда работы оценивались в 293 млн рублей. Но ремонт так и не начался. Сейчас судьба училища — в руках чиновников. О проблеме проинформированы власти Татарии. Удастся ли спасти училище, покажет время.