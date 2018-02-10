На Финляндском вокзале воссоздали день, принесший Ленинграду надежду

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В честь 75-й годовщины прибытия в Ленинград во время блокады первого поезда с большой земли по Дороге Победы на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга сегодня, 10 февраля, прошла большая историческая реконструкция. За ней наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в день прорыва блокады Ленинграда, 18 января 1943 года, руководством Советского Союза было принято решение о безотлагательном строительстве временной железнодорожной ветки по очищенному от фашистских убийц южному берегу Ладоги, чтобы восстановить прямое сообщение с умирающим от голода городом, в дополнение к Дороге Жизни по льду Ладожского озера.

Строительство железной дороги началось уже 22 января 1943 года, одновременно со стороны только что освобожденного Шлиссельбурга и со стороны станции Поляны, на ветке Ленинград-Волховстрой. Работы шли в тяжелейших условиях суровой зимы, по болотам и полному бездорожью, под постоянным огнем врага: в некоторых местах линия фронта проходила всего в 3−4 км от строящейся дороги, и фашисты доставали до нее даже из минометов.

Одновременно в Шлиссельбурге по льду Невы круглосуточно возводился наплавной мост, чтобы переправить составы на правый берег Невы и дальше пустить их по идущей к Ленинграду ветке Ириновского направления, до Финляндского вокзала.

Строители дороги и моста, воины-железнодорожники, гражданское население, машинисты поездов, их охрана — все эти люди совершили беспримерный и не имеющий аналогов в истории войн трудовой и боевой подвиг, не жалея сил, здоровья и жизни. И уже к 5 февраля 33 километра главного пути, от Полян до Шлиссельбурга, были готовы принять составы с грузами для Ленинграда.

Тем временем в Шлиссельбурге, вновь под бомбежками и обстрелами, сразу же начал возводиться еще один железнодорожный мост, который не позволил врагу рассчитывать на то, чтобы вновь погрузить Ленинград в ситуацию полной блокады.

Дарья Драй © ИА REGNUM Героический Ленинград Дарья Драй © ИА REGNUM Ленинградское счастье Дарья Драй © ИА REGNUM Прибытие поезда

Подробнее о том, как строилась и защищалась блокадная железная дорога в город на Неве — читайте в материале ИА REGNUM -Дорога Победы в Ленинград: подвиг в «коридоре смерти»

Утром 7 февраля 1943 года, после 17-месячного перерыва, в получивший надежду на спасение Ленинград прибыл первый грузовой поезд с продовольствием. В тот же день с вокзала на «большую землю» отправился товарный поезд, который был загружен отливками орудийных стволов, сделанных на заводах блокадного Ленинграда.

Именно этим событиям была посвящена сегодняшняя театрализованная реконструкция на Финляндском вокзале Петербурга.

В полдень к перрону вокзала прибыл поезд, сформированный из исторического подвижного состава, во главе с паровозом серии «Эр» — таким же, какой пришел сюда 75 лет назад. Участники реконструкторских клубов воссоздали встречу солдат, сопровождавших первый поезд, с жителями непобежденного города.

Кроме того, к перрону вокзала подошли еще два паровоза, которые обеспечивали перевозки у Ленинграда в послевоенное время.

«75 лет назад железнодорожный состав привёз в осаждённый Ленинград продовольствие, в том числе 40 ящиков (800 кг) масла. Этому торжественному событию предшествовали недельные кровопролитные бои по прорыву блокады. Трудно сказать, какая радость была у ленинградцев в момент прибытия поезда», — сказал в ходе торжественной церемонии председатель совета ветеранов ОЖД Павел Марков.

Дарья Драй © ИА REGNUM Начальник Поезда Дарья Драй © ИА REGNUM Радость встречи Дарья Драй © ИА REGNUM Дружеское объятие

Начальник Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир Голоскоков напомнил, что железнодорожники внесли неоценимый вклад в прорыв и снятие блокады Ленинграда.

«В сложнейших климатических условиях, под бомбежками и обстрелами была построена линия между Шлиссельбургом и станцией Поляны. Это подвиг на грани человеческих возможностей. Эти события, этот героизм живут в нашей памяти сегодня и сохранятся на многие поколения вперёд», — сказал начальник ОЖД.

Дарья Драй © ИА REGNUM Гости праздника Дарья Драй © ИА REGNUM Боевой привет

Железнодорожная линия Шлиссельбург — Поляны, вошедшая в историю как Дорога Победы, действовала до конца февраля 1944 года, когда в результате полного разгрома врага под Ленинградом блокада была полностью ликвидирована, и восстановилось нормальное железнодорожное сообщение города и страны. Ленинград и Ленинградский фронт получили по Дороге Победы 4 миллиона 442 тысяч тонн различных грузов, напоминают сегодня в пресс-службе ОЖД.

За период работы этой железнодорожной ветки только из числа железнодорожников погибло 110 и ранено 175 человек. Число жертв среди военных железнодорожников, солдат и офицеров из подразделений охранения, людей, сопровождающих грузы, мирных жителей — до сих пор точно не известно. Но этот подвиг был необходим для того, чтобы спасти Ленинград и приблизить Победу над фашисткой Германией.

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