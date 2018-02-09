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Хакеры целый год шпионили за оборонным комплексом России и СНГ

Общество

Специалисты в области кибербезопасности назвали эту хакерскую кампанию SonYX

Хакеры целый год шпионили за оборонным комплексом России и СНГ
Хакер

Астана, 9 февраля 2018, 20:26 — REGNUM  В апреле 2017 года группой хакеров была проведена очередная вредоносная кампания, которая была направлена против компаний оборонно-промышленного комплекса России и стран СНГ. Об этом говорится в отчете «Актуальные кибергугрозы IV квартал 2017 года» компании по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности Positive Technologies.

Активность злоумышленников была зафиксирована в апреле 2017 года. Специалисты в области кибербезопасности назвали эту кампанию SonYX. Хакеры с помощью целевых фишинговых рассылок отправляли вредоносные программы CMstar и Lurid. Отмечается, что тематика рассылок была посвящена военному делу и политике.

С сентября 2017 года злоумышленники стали добавлять в рассылку изображения. Если ничего не подозревающие пользователи открывали файл, то хакеры узнавали IP-адрес и версию MS Office жертвы.

Таким образом, злоумышленники собирали статистику открытых писем и информацию о программном обеспечении атакуемой системы, что в дальнейшем использовалось для совершенствования инструментов последующих атак.

Эксперты отмечают, что главной задачей SonYX был шпионаж. Вредоносное программное обеспечение, которое попадало на компьютер, позволяло скрытно следить за пользователем, а также управлять зараженной системой.

Под атакой хакеров оказались 17 компаний из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Японии, Монголии, США и Украины.

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Кибербезопасность и киберпреступность

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