Не в своих санях: Русь, куда несешься ты?

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 16:08 — REGNUM

Любой разговор о стратегических установках России рано или поздно упирается в вопрос об идеологии. И то, что идеология, как известно, в нашей стране официально отсутствует, совершенно не преграда для экспертов, нашедших способ обойти этот острый угол в формате дискуссии о цивилизационных ценностях. Ценности, свойственные русской цивилизации, прекрасно перечислены в одном из докладов последних Рождественских чтений (24—26 января 2018). Это созидание, солидарность, совесть, миролюбие. Есть и так называемые советские ценности, которые сами по себе выдержали испытание временем, но оказались недостаточными для построения прочного государства.

Однако то, что было взято на вооружение в 90-е, являет себя бесконечно далеким от заявленных ценностей. Надежда перестройщиков была на пластичность русского культурного ядра, которое позволит манипулировать собой или уйдет куда-нибудь под давлением требований времени. Уступив место новым ценностям — предприимчивости, индивидуализму и квалифицированному потребительству. Но если бы это было осуществлено до конца, это означало бы просто уничтожение русской цивилизации.

Несколько лет назад патриарх Кирилл, говоря о примирении истории, предложил брать из исторических эпох самое лучшее, что в них было. А именно призвал к синтезу:

«Высоких духовных идеалов древней Руси, государственных и культурных достижений Российской империи, социальных императивов солидарности и коллективных усилий для достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества большую часть века двадцатого, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в постсоветской России».

Действительно, цивилизационные ценности присущи народному сознанию во все периоды существования народа. Именно поэтому они могут стать тем мерилом, которое позволит давать верную оценку тем или иным эпохам. В противном случае декларация благого мировоззрения так и останется фальшивым пожеланием, не подкрепленным никакой сущностной позицией. Невозможно взять из исторической эпохи то, чего в ней актуально не было. Так с какой же эпохой в словах патриарха возникает подобная коллизия?

Что мы можем взять положительного из эпохи смуты, когда вся политическая верхушка Руси только и металась в поиске, кому бы из зарубежных партнеров запродаться? Известно, что: опыт прекращения этого состояния. К сожалению, эпоха 90-х нам до сих пор ничего подобного не принесла, и выстроенная система управления вряд ли может считаться примером абсолютного позитива. Слова же святейшего про то, что постсоветская Россия была построена на справедливом стремлении к осуществлению прав и свобод граждан, кажутся, при всем уважении, густо замешанными на сатире. Но в итоговых материалах прошлогодних Рождественских чтений, прошедших под председательством патриарха, есть такой тезис:

«1990-е годы стали временем духовной свободы. Разрушение препятствий для духовного возрождения народа и церковной миссии открыло возможность обращения ко Христу миллионов людей, открытия тысяч храмов и сотен монастырей, развития богословского и религиозного образования».

Если бы духовное обращение миллионов россиян ко Христу действительно имело место, не было бы сейчас такой массовой нужды уповать на единственного сознательного россиянина — президента РФ. Не была бы столь хрупкой созданная политическая система. В действительности обращение к духовной свободе вылилось в физическую и духовную гибель сотен тысяч и миллионов бывших граждан СССР, причем в какой-то момент голос РПЦ был совершенно микроскопическим на фоне открыто сатанинских сектантов и колдунов, дорвавшихся до широкого вещания и занимавшихся «раскрепощением убогого советского мировоззрения» на пути к духовности. Духовность была, — как советовал апостол Павел, надо только различать духов, а вот этого различения как раз не было.

Примерно так же обстояло дело и с гражданской справедливостью, когда благими демократическими намерениями оказалась выстлана дорога в бандитский капитализм и социальный ад, который остается его закономерным итогом и по сей день, когда 90-е завершились. Конечно, с тех пор жизнь изменилась сильно. Внешне ситуация стабилизировалась. У нас даже, как вдруг выясняется, более нет олигархов: заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович пояснил, что они остались образом 1990-х:

«Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».

Так что стабилизировано? Стабилизирована та ситуация, в которой российский бизнес в России зарабатывает, а на Западе — хранит заработанное. Но похоже, что этой схеме близится неожиданный конец. «Кремлевский список», составленный будто по рейтингу журнала «Форбс», еще одно тому подтверждение. В этом смысле мнение экспертов, на последних Рождественских чтениях отметивших гибельность катания на чужих ценностных санях, может стать невероятно актуальным уже в ближайшее время. Что же, настало время вылезать из чужих саней, в которые мы так лихо запрыгнули в 90-е?

Годы, ранее отмеченные патриархом как время прав и свобод, в итогах Рождественских чтений — 2017 названы периодом, в который пришла серьезная проблема:

«Ценностная дезориентация общества, а также абсолютизация псевдогуманистических идеалов, пропаганда морального произвола, потребительства и социал-дарвинизма».

Так может быть, наблюдаемая картина свидетельствует о гражданском мировоззренческом повороте РПЦ? Очень бы хотелось на это надеяться. В противном случае вся важность образования и проповеди, на которую указывает Церковь, так и будет разбиваться о ложные идеологические установки, включаемые в это образование.

А настоящим пробным камнем для всех ценностных перипетий, резко набирающих вес в нынешнем российском информационном пространстве, станет вопрос отношения к тем, кто правдами и неправдами организовывал слом СССР — и строил эпоху невиданных прав и свобод, последствия которой нам придется разгребать еще очень долго. Как совместить воспевание этой эпохи, постановку памятников ее пророкам, Ельцину, Солженицыну и прочим, с проповедью гражданственности, любви к ближнему, патриотизма и социальной справедливости — остается отнюдь не риторическим вопросом.