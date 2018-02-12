Колокола под окнами будут звонить редко — только по выходным и только утром

Нижневартовск, Югра, , 07:12 — REGNUM Так называемые храмы шаговой доступности призваны, как задумано, дать верующему человеку возможность после работы зайти в церковь, помолиться и отдохнуть душой. Эта идея, сама по себе неплохая, воспринимается гражданами негативно — пусть и не всеми гражданами, но конкретно теми, чьи дома стоят рядом с запланированными храмами. В чем суть протестов и являются ли они антиклерикальными, пишет корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Запланированный к постройке в Нижневартовске храм должен стать одним из самых крупных в Югре, однако этот факт вызывает отнюдь не только гордость. Дело в том, что его планируется строить между многоэтажками. Жители этих домов заявили, что их мнения никто не учел, а оно есть: колокольный звон под окнами, толпы нищих на паперти, отпевания покойных с венками и убитыми горем родственниками, — на это они при покупке жилья не рассчитывали. На пустыре предлагают поставить не храм, а зону отдыха, которой действительно не хватает.

В поселке Мартюш Свердловской области граждане не против храма, однако на публичных слушаниях строительство в центре поселка было населением отменено. Назывались те же причины: не готовы к звону и похоронным процессиям. Некоторые СМИ назвали этот протест антиклерикальным, хотя, помимо названных причин, он связан с магистральным водопроводом, проходящим на месте планировавшейся постройки. С другими вариантами размещения храма, впрочем, тоже все не просто.

Недавно случился конфликт и в Екатеринбурге, связанный со строительством храма, которое вызвало всё те же аргументы: звон колоколов посреди жилой застройки плюс желание сохранить небольшой парк, которому грозит уничтожение. А вот патриарх Кирилл проблемы не видит. Все аргументы против застройки зеленых зон он назвал искусственными и напомнил, что покойников возят не так часто, да и неплохо детям в воспитательных целях показывать похоронные процессии, а что же касается колокольного звона — так звонят-то только по воскресеньям в 10 утра. Одним словом, всё это несерьезно.

Читайте подробности: «Искусственные аргументы» против храмов шаговой доступности

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