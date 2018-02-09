Минспорту не известно о запрете советской символики в городах ЧМ-2018

Москва, , 15:04 — REGNUM Минспорта не располагает информацией о запрете советской символики в городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщила замглавы Минспорта Наталья Паршикова в Госдуме.

«Что касается рекламы, которая носит советские символы, такой информации ни в оргкомитет-2018, ни ФИФА не поступало, у нас такого запроса не было», — сказала Паршикова.

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) сообщил представителю Минспорта об имеющийся информации о том, что в городах, где будут проходить футбольные соревнования, запрещена реклама с советской символикой.

Соревнования в рамках ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.