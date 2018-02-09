«Общественность возмущена»: мусульмане против музея самогона в Казани

Казань, , 13:39 — REGNUM Центр исламской культуры «Иман» в Казани выступил против создания в столице Татарии так называемого «музея самогоноварения». Его планируют открыть в конце февраля в центре города. «Общественность возмущена», говорится в заявлении, направленном ИА REGNUM.

В обращении отмечается, что об открытии «музея», «где будут популяризировать распитие спиртных напитков» и «где планируется организовать дегустацию алкоголя», с «огромным недоумением» узнали из средств массовой информации. Мусульмане напоминают, что «изначальная функция любого музея — просветительская».

«Если бы это был музей, где рассказывалось о том вреде, которой несет алкоголь людям, о пагубных последствиях для населения от самогоноварения, то появление такого культурного заведения можно было бы приветствовать, но в данном случае планируется сформировать «чувство гордости» у посетителей рассказами об истории производства самогона. И это все делается в городе, где сильны трезвеннические традиции», — отмечается в обращении.

В Центре исламской культуры подчёркивают, что «историей изготовления спиртных напитков, в том числе самогона, следует не гордиться, а стыдиться». И обращаются к властям города и республики с просьбой «проверить запланированную культурную «новацию» на предмет соответствия ее законодательству о рекламе алкоголя». Обращение завершается словами, что «общественность возмущена».

Отметим, что музей, посвящённый истории самогоноварения, должен открыться в Казани на улице Баумана в конце февраля. Здесь можно будет не только посмотреть экспонаты, но и продегустировать алкоголь. Ранее в местной прессе сообщалось, что в начале экскурсии каждому взрослому посетителю нальют по стопке алкогольного напитка, при этом учредитель музея до открытия заведения хочет оставаться неизвестным.