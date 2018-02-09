Колыма за неделю: сувениры и панно важнее помощи инвалидам?

Магадан, Магаданская область, , 12:02 — REGNUM Зачем Колыма экономит на инвалидах, почему жительницу села Клёпка депортировали на Украину, что происходит в Магадане после снегопадов и почему в домах с отремонтированными крышами в квартиры течёт вода?

Сувениры в ущерб инвалидам

Мелочным цинизмом называет ИА «Весьма» действия правительства Колымы, которые издание расценило как попытку сэкономить бюджетные деньги на инвалидах. По данным СМИ, у областного министерства труда образовалась задолженность в 342 тыс. рублей по неоплаченным контрактам в рамках выполнения государственной программы «Формирование доступной среды», которая призвана улучшить условия для инвалидов.

Задолженность частично намерены гасить с помощью отказа от приобретения технических средств реабилитации инвалидов и компенсации расходов на проживание детям-инвалидам, прибывшим из районов области на реабилитацию в ГБУ «Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями».

Параллельно с этим правительство объявило закупку сувениров на 4,8 млн рублей: панно, тарелки, плакетки. По подсчётам издания, для закрытия долгов достаточно просто купить на 150 тарелок меньше.

Нечеловеческий фактор

«Магаданская правда» рассказала историю принудительной депортации из Магаданской области на Украину женщины, которая прожила в регионе 15 лет. Жительницу села Клёпка выдворили из региона за то, что у неё был советский паспорт. Пожилая женщина родилась и выросла на Колыме, но потом уехала во Львов и какие-то время жила там. Вернувшись, она долго, но безуспешно пыталась получить российское гражданство, ходила по инстанциям и получила ответ: для того, чтобы ускорить процедуру, можно для начала получить украинский паспорт. Документ ей прислали, но дело с места не сдвинулось: колымчанка не только не получила российского гражданства, но и была по решению суда выдворена из страны на Украину.

Получить российское гражданство после того, как у неё появился украинский паспорт, женщине помешала авария. Сломав руку, она не смогла вовремя пройти медкомиссию.

«Это история о том, что все нужно делать вовремя, — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека Магаданской области Олег Михайлюк. — Женщина и её родственники обратились ко мне и к адвокату в тот момент, когда сделать уже ничего было нельзя. Я понимаю, что жила она долгие 15 лет в Клепке, где ее все знали, вела приусадебное хозяйство, ее не трогали, острой необходимости в замене паспорта у нее не было».

Женщину выдворили из России, в Магаданской области остались её родственники. На Украине у жительницы Магадана никого нет: до переезда на Колыму женщина жила и работала в Белоруссии.

Мусорные кучи и конкурс на самый крупный ледяной нарост

Темой недели стали последствия очередного сильного снегопада. Городские службы не успевают чистить улицы и внунтридворовые проезды, за одним циклоном сразу следует другой. Жители Колымы вынуждены нанимать технику самостоятельно, собирая деньги, не всегда к подъезду может подъехать скорая, а сосульки на крышах зданий стали угрозой. Об ещё одной возникшей из-за снегопадов проблеме сообщал телеканал «Колыма Плюс» — во дворах, куда не могли проехать мусоровозы, скопились бытовые отходы. Такая картина почти в каждом дворе — кучи мусора растут, вывезти их не представляется возможным. Коммунальные службы предпринимают усилия для того, чтобы пробить дороги к образовавшимся за время снегопадов мусорным свалкам, на очистку дворов ответственным структурам мэрия дала пять дней.

Что касается обледенелых крыш, то снег с них счищают регулярно, но, несмотря на это, во дворах уже можно проводить конкурс на самый крупный ледяной нарост. От падения с крыши снега и льда уже пострадал ребёнок. Полуторагодовалая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга, ребёнка пришлось вводить на три дня в искусственную кому, сейчас малышка уже чувствует себя лучше.

Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, приоритет у них — подъездные пути к социальным учреждениям. На уборку Магадан получил из регионального бюджета дополнительно 10 млн рублей: своими силами город не справляется.

Капитальный ремонт крыш: в квартиры капает вода

«Вести Магадан» сообщают о том, что трагедией закончилась расчистка территории около гаражей на набережной реки Магаданка: погрузчик задавил человека. Мужчина скончался на месте от полученных травм. По неофициальной информации, погибший сам вызвал технику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным полиции, управлявший спецтехникой мужчина не имеет ни прав на управление транспортным средством, ни удостоверения машиниста-тракториста, ни документов на фронтальный погрузчик.

Ещё одна проблема: после снегопадов многие крыши в столице Колымы дали течь. Жители последних этажей нескольких домов жалуются, подставляют вёдра и просят принять меры. Коммунальные компании выясняют, почему скапливается вода: из-за снега или конденсата? В некоторых домах мокрыми становятся даже стены. Не исключение — дома после капитального ремонта.

Сотрудники управляющей компании «Жилсервис» уже обходят квартиры и составляют акты, которые в дальнейшем планируют направить в Фонд капитального ремонта в качестве претензии. Коммунальники считают: проблема в том, что капитальный ремонт сделан некачественно. В фонде предполагают, что управляющая компания неправильно обслуживает дом.

«Конденсат на кровле образуется вследствие того, что управляющая компания своевременно не открывает продухи для проветривания, — считает заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Магаданской области Анна Коваленко. — Крыша все-таки вентилируема. Если у нас будут закрыты продухи, если будут закрыты карнизные щели, слуховые окна, у нас будет образовываться конденсат из-за поднимающегося от перекрытия тепла».

Уроки снегопадов

«Колыма.ру «пишет, что из ЧП после циклонов мэрия Магадана сделала выводы: принято решение о закупке техники, которой так не хватало городу после снегопадов для расчистки дорог. Городское эксплуатационно-линейное управление дорог уже получило ключи от нового тягача, который поможет доставлять спецтехнику. В Магадане с этим были проблемы: заехать во дворы для уборки погрузчики не могли, буксуя в снежной каше.

В 2018 году регион намерен купить 10−15 единиц техники для муниципалитетов в рамках программы «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры». В 2018 году на покупку спецмашин потратили 85 млн рублей.