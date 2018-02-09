Россия может отказаться от почтовых марок

Москва, , 11:34 — REGNUM Минкомсвязи обсудит предложение депутатов Госдумы отказаться от почтовых марок, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

В ходе пленарного заседания депутаты поинтересовались возможностью в век цифровой экономики отказаться от почтовых марок — ввести штрих-коды и печатать их на конверт.

«От марок мы, скорее всего, не откажемся… есть международные правила. Марок как таковых все равно меньше становится, письменная корреспонденция кратно сократилась», — сказал замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов.

Такого плана вопросы не поднимались, указал представитель министерства.

«Я передам коллеге, который курирует «Почту России» — в век электроники отказаться от марок», — заверил он.

Предложения об отказе от почтовых марок звучали неоднократно, однако филателисты всегда выступали против.