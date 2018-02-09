В память о «чёрных ножах»: Прикамье перенимает инициативу Урала

Пермь, , 10:22 — REGNUM Пермский край решил пойти по стопам Свердловской области и перенять инициативу по утверждению в местном календаре памятной даты о народном подвиге в период Великой Отечественной войны. На сайте правовой информации опубликован документ, согласно которому ежегодно 11 марта регион будет отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Правительству поручено осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на сохранение героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание молодёжи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем воинский праздник как памятная дата установлен с 2012 года благодаря инициативе региональной власти Свердловской области. Именно губернатор предложил увековечить подвиг уральцев, без подачи федеральной власти или общероссийских общественных объединений. В год добровольчества и волонтёрства памятная дата теперь официально установлена и в календаре Пермского края. В 2018 году исполняется 75 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, который был создан из числа добровольцев и на народные деньги.

Желание служить в танковой дивизии изъявили 115 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Молотовской (Пермской) областей, но взяли в корпус только 9660 человек. Только от одного названия Уральского добровольческого танкового корпуса фашисты приходили в ужас и трепетали. Среди противника бытовало иное название знаменитого танкового корпуса из добровольцев — «дивизия чёрных ножей».

Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса и были сделаны для каждого танкиста — от рядового до генерала. Опять же на взносы трудящихся холодное оружие было изготовлено с чёрной рукояткой из эбонита. О ножах ходили легенды, где оружию придавали уникальные сверхсвойства.