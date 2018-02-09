Новая смерть на Урале: почему люди умирают в очередях к врачу?

Нижневартовск, Югра, , 10:36 — REGNUM В Югре проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в поликлинике в ожидании приема врача. Информация появилась в социальных сетях, по делу имеются видеоматериалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Информация о смерти 32-летнего мужчины в ожидании приема врача появилась в паблике «ЧП Нижневартовск».

«В седьмой поликлинике в очереди к врачу скончался молодой человек. Врачи даже не торопились помочь. Из реанимации шли аж 20 минут. Уже умирают в очередях!!! Вот такие у нас врачи. Когда прибыли сотрудники полиции, врачи сказали, якобы что он ударился об батарею и упал», — гласит сообщение.

Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО, мужчина потерял сознание, упал. Врачи оказались бессильны. Сотрудники поликлиники и реаниматологи, как говорят в депздраве, действовали оперативно. В паблике очевидцы сообщают, что мужчина пришел в медучреждение с острой болью в области сердца. Поясняется, что умерший трудился менеджером, был примерным семьянином и отцом трех детей. СКР по ХМАО назначило следственную проверку инцидента.

«В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины. Кроме этого, будет дана оценка действиям медицинских работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СКР по региону.

Отметим, смерть может подстерегать людей в разных местах. Трагические случаи бывают и в магазинах, и на избирательных участках. Не исключение и поликлиники, но с них спрос особый. Считается, что здесь рядом врачи, которые могут оказать быструю помощь.

И тем не менее даже там люди умирают. Напомним, в Уральском федеральном округе с начала 2018 года уже несколько человек погибли в очередях к врачам. В Кургане 17 января 80-летняя пациентка, которая жаловалась на боль в сердце, умерла в поликлинике №2 в очереди на прием к врачу. А перед этим в поликлинике №13 города Тюмени в очереди в регистратуру умер 78-летний гражданин. Как выяснилось позднее, до этого он перенёс два инфаркта.

На форумах и в соцсетях широко обсуждают ЧП в поликлинике Нижневартовска. Вартовчане не верят, что кого-либо накажут за безвременную кончину молодого многодетного отца. Жители столицы Самотлора жалуются на невнимание врачей, которые, по их словам, первую половину дня «отсиживают за зарплату», а вторую половину либо предоставляют платные услуги, либо бегут в частные клиники — деньги зарабатывать.

«На днях терапевт не приняла моего сына, с давлением. Да хоть каждый день проверять — выйдут сухими из воды», — пишет одна из вартовчанок в паблике «ЧП Нижневартовск».

«В частной клинике при медкомиссии на работу проверяют, как космонавтов, — потому что за деньги. А в поликлиниках прописывают таблетки и до свидания. Ни обследования, ничего», — отмечает поверхностный подход к пациентам другая участница группы.

«Забудьте: качественная, бесплатная, медицина умерла вместе с Советским Союзом. Теперь всё за денюшку. А бесплатно вас зелёнкой помазать могут… После часового ожидания», — пишет третий вартовчанин.

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