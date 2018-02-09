Телебашню снесут без предупреждения? — в Екатеринбурге прогремел взрыв

Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В приговорённой к сносу екатеринбургской телебашне прогремел взрыв. Это произошло вечером 8 февраля, сообщают очевидцы на форумах и в соцсетях.

После этого сверху посыпались осколки, сообщают граждане. Произошедшее вызвало панику среди местных жителей, так как, по их словам, они не были предупреждены о том, что в это время будут идти взрывные работы.

Пользователи соцсетей предположили, что телебашню уже начали сносить. Впрочем, как пишет издание Ura.ru со ссылкой на руководителя АО «Работы. Взрывные. Специальные» Юрия Овчарова, пока идёт лишь подготовка к сносу объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально предполагалось, что башню могут снести уже 20 февраля. Однако в связи с неоднозначной реакцией местного сообщества и предстоящими выборами президента России было решено перенести это событие на более поздний срок. Скорее всего, башню снесут уже к апрелю.

В Екатеринбурге уже выбирают площадки, с которых будет удобно наблюдать за тем, как рухнет самый высокий долгострой России. Впрочем, на интернет-форумах звучат предположения, что снесут её без предупреждения. Так оно будет или нет, покажет время.

Напомним, высота телебашни составляет 220 метров. Строить её начали в 1983 году. В 1991-м работы были остановлены.

После прихода к власти нынешнего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получил башню из федеральной собственности. Был объявлен конкурс на лучший проект обустройства объекта и площадки вокруг него. В итоге предложений поступило немало, и власти даже выбрали лучшее. Но инвесторов для воплощения их в жизнь так и не нашли.

В 2017 году стало известно о том, что башню снесут до чемпионата мира по футболу, а на её месте построят ледовую арену. Часть граждан восприняли эту новость с радостью, но отыскались и противники сноса.

Последние после известий о том, что её демонтируют, активизировались. Но, как отмечают наблюдатели, для спасения башни уже поздно что-либо предпринимать. Это подтвердили и депутаты городской думы, которые уже дважды отказались рассматривать вопрос о судьбе башни, отметив, что её судьба уже решена.