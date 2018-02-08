Отравления детей в школах — проблему решит новая госструктура?

Екатеринбург, , 18:55 — REGNUM В Екатеринбурге набирает обороты скандал, связанный с организацией питания в образовательных учреждениях. Надзорные органы проводят проверки, а чиновники предлагают создать ещё один орган власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О ЧП стало известно в первых числах февраля. В школе № 64 заболели 22 ученика, а в №74 — 17. Также СМИ сообщали о массовом заболевании в детском саду №301. Медики заподозрили у заболевших острую кишечную инфекцию. По их мнению, она могла попасть к ним в том числе и через продукты питания.

А ещё раньше массовый случай заболеваемости острой кишечной инфекцией произошёл в городе Асбесте. 11 и 12 января у учащихся местной средней школы №24 повысилась температура тела, появились признаки отравления. К 17 января за медицинской помощью обратились 24 ребёнка. Пятеро попали в больницу. В качестве предварительного детям был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция», сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Подобные случаи не редкость. Также часто встречаются факты различных нарушений в пищеблоках школ и детских садов. Один из последних примеров — проверяющие нашли нарушения в пищеблоке Юшалинского детского сада № 11 «Колокольчик» (Тугулымский район). С 25 января работа пищеблока приостановлена на 40 суток.

Бывают случаи, когда детей кормят в буквальном смысле непонятно чем. Издание «Городские вести» (Первоуральск) сообщает о том, что родители воспитанников детского сада №46 пожаловались в Роспотребнадзор на низкое качество сливочного масла. Журналисты направили в надзорный орган официальный запрос. А вскоре получили ответ, в котором чёрным по белому сказано, что детей кормили фальсифицированным маслом.

Последние случаи ЧП в образовательных учреждениях вызвали на форумах и в соцсетях бурные дискуссии. Некоторые интернет-пользователи полагают, что всё зло — в контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд, когда выигрывают поставщики, предлагающие наименьшую цену.

Тем временем по факту отравлений детей в образовательных учреждениях Екатеринбурга идёт доследственная проверка. А сегодня, 8 февраля, на проблему обратила внимание детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

«Сегодня вновь вернулись к обсуждению вопросов качества детского питания. Пока мы получаем такие сигналы, как сегодня из Екатеринбурга об острых кишечных заболеваниях сразу в трёх образовательных учреждениях, тема с детским питанием будет оставаться предметом споров и поиска решений», — написала она на своей странице в Facebook.

И она же озвучила способ, который, как предполагается, поможет сделать «качественный шаг» в плане улучшения школьного питания. Речь идёт о создании органа власти, который был бы ответственен «за всю систему организации детского питания». Проблему, о которой говорят годами, предлагается решить созданием ещё одной бюрократической структуры. Поможет ли?