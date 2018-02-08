Памятник Евгению Примакову установят перед зданием МИД России

Москва, , 18:51 — REGNUM Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку на Смоленской площади в Москве памятника государственному деятелю СССР и России Евгению Примакову, передаёт 8 февраля агентство «Москва».

"Комиссия по монументальному искусству единогласно поддерживает установку памятника Евгению Примакову», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он добавил, что на данный момент предложение уже поддержано советом депутатов муниципального округа Арбат, а также было рассмотрено департаментом культурного наследия столицы и Москомархитектурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой об установке памятника Евгению Примакову на Смоленской площади, рядом со зданием МИД России.

В том же году была открыта мемориальная доска на стене дома в Скатертном переулке, где государственный деятель жил в 1996—2015 годах.

В разные годы Евгений Примаков занимал должности председателя правительства, министра иностранных дел России, директора Службы внешней разведки России, главы Центральной службы разведки СССР, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, депутата Государственной думы.

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также памятен демарш политика, известный как «разворот над Атлантикой», когда Примаков отказался лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.

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