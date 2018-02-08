Пятница, 9 Февраля 2018 года
05:08:38 МСК

Памятник Евгению Примакову установят перед зданием МИД России

Общество

С инициативой об установке монумента в 2016 году выступил Сергей Лавров

Памятник Евгению Примакову установят перед зданием МИД России
Иллюстрация: Archive.government.ru
Евгений Примаков

Москва, 8 февраля 2018, 18:51 — REGNUM  Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку на Смоленской площади в Москве памятника государственному деятелю СССР и России Евгению Примакову, передаёт 8 февраля агентство «Москва».

"Комиссия по монументальному искусству единогласно поддерживает установку памятника Евгению Примакову», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он добавил, что на данный момент предложение уже поддержано советом депутатов муниципального округа Арбат, а также было рассмотрено департаментом культурного наследия столицы и Москомархитектурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой об установке памятника Евгению Примакову на Смоленской площади, рядом со зданием МИД России.

В том же году была открыта мемориальная доска на стене дома в Скатертном переулке, где государственный деятель жил в 1996—2015 годах.

В разные годы Евгений Примаков занимал должности председателя правительства, министра иностранных дел России, директора Службы внешней разведки России, главы Центральной службы разведки СССР, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, депутата Государственной думы.

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также памятен демарш политика, известный как «разворот над Атлантикой», когда Примаков отказался лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.

Читайте также: В Москве увековечили память Евгения Примакова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Монументальная скульптура

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить