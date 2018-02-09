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«Симфония» РПЦ и государства: симфония с капитализмом?

Общество

Государство и Церковь в современной России: что их объединяет?

«Симфония» РПЦ и государства: симфония с капитализмом?
Модест Колеров © ИА REGNUM
Храм Христа Спасителя. Москва

Москва, 9 февраля 2018, 06:13 — REGNUM  Тесное сотрудничество между РПЦ и Российским государством в речах их официальных представителей выглядит бесспорным благом. Так ли уж безоблачна эта явленная во взаимных реверансах картина, пишет автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

1 февраля 2018 года Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с девятой годовщиной восхождения на предстоятельскую кафедру. В своей речи председатель правительства РФ ничтоже сумняся назвал отношения между РПЦ и государством «симфонией». Такое некорректное использование термина является скорее благопожеланием, чем констатацией факта, ведь в любых земных отношениях, будь то государственные, церковные, семейные или трудовые, всегда найдется место и добру, и злу. А с христианской точки зрения, более строгой, зла в современном нам мире предостаточно.

То же можно сказать и об истории современной России, и, конечно, РПЦ. Великое освобождение из-под гнета коммунизма, случившееся в 90-х годах, стало страшным провалом в экономике, политике, культуре, образовании, здравоохранении. Перечень можно продолжить. И поэтому ставить это бедствие на одну доску с освобождением Церкви — так ли уж полезно для самой РПЦ и того, кто подобную параллель проводит? Да и может ли христианская мысль быть согласна с нынешним, либеральным, западническим и во многом антихристианским направлением развития?

Читайте подробности: Как РПЦ уживается с либеральной демократией и капитализмом?

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