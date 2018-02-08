Хоккейный скандал в Оренбурге: оскорбления и порванный, растоптанный флаг

Оренбург, , 16:09 — REGNUM В Оренбурге местные хоккейные болельщики спровоцировали скандал во время матча между молодёжными клубами «Сарматы» (Оренбург) и «Толпар» (Уфа). По словам очевидцев, на четверых подростков и девушку напала группа примерно из 15 человек. В ультимативной форме требовали снять атрибутику, флаг и баннер. Когда гости не подчинились угрозам, позиционирующие себя как «ультрасы» фанаты напали на ребят, сорвали и уничтожили баннер. Затем отобрали флаг, вынесли его на улицу и втоптали в грязь, тем самым демонстрируя сомнительное превосходство над болельщиками и командой из Уфы.

«Всё это действо происходило на глазах у охраны и представителей правопорядка, к которым подходила Венера и просила быть внимательней и указала, что болельщики «Сарматов» явно что-то замышляют и стоило бы предотвратить драку или что-то подобное. Но, видимо, не царское это дело исполнять свои служебные обязанности», — сообщается на официальной странице Оренбургского фан-клуба ХК «Салават-Юлаев».

Между тем, в УМВД по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что данный факт находится в поле зрения правоохранителей. По инциденту проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

На следующий день после происшествия, 7 февраля, МХК «Сарматы» принёс извинения за отвратительное поведение своих болельщиков:

«В связи с отвратительным инцидентом, произошедшем вчера на матче, приносим свои извинения болельщикам «Толпара» и Оренбургского фан-клуба ХК «Салават Юлаев» за недостойное поведение некоторых болельщиков из Оренбурга! Считаем, что их и болельщиками-то назвать нельзя… Мы крайне возмущены действиями так называемых фанатов, именующих себя «ультрас», и считаем его недостойным звания хоккейного болельщика».

Также хоккеисты заявили, что служба безопасности ледового дворца «Звёздный» предприняла меры по выдворению агрессивных молодых людей с территории спортсооружения. В дальнейшем путь на хоккей для них будет закрыт.

Однако такие извинения не устроили фанклуб «Салавата Юлаева»:

«Администрация группы «Сарматов» вяло извинилась за произошедшее, но, как мы поняли, никаких действий предпринято не будет. Но разве так должно быть? Разве подобным образом должен хоккейный клуб реагировать на подобные происшествия? Именно с этим вопросом мы обращаемся ко всему хоккейному братству страны и просим поддержать нас в этой борьбе. Мы не просим крови, мы просим справедливости в борьбе с мракобесием и агрессией».

Скандал в Оренбурге охарактеризован как околофутбольный бред, которого среди болельщиков хоккея не наблюдалось долгие годы, а уж в молодёжном хоккее не было никогда.

Стоит отметить, что футбольный матч в Оренбурге 2 сентября между «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбургом» прогремел на федеральном уровне, но благодаря не высококлассной игре футболистов, а неподобающему поведению фанатов и реакции правоохранителей. Во время матча самарские болельщики использовали пиротехнические средства, что получило осуждение со стороны Футбольной Национальной лиги, равно как и агрессию по отношению к правоохранительным органам.

Последовал ряд проверок по факту инцидента. Ряд болельщиков оштрафовали. В отношении трёх человек возбудили уголовное дело. Но и действия силовиков попали под проверку. Болельщики утверждали, что сотрудники Росгвардии применили силу и к невинным болельщикам.

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