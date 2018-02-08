Фильм «Движение вверх»: Мединский не передавал флешку Путину

Москва, , 15:43 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский не передавал президенту РФ Владимиру Путину флеш-карту с фильмом «Движение вверх». Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил сам министр, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, флешку Путину дал не он, у главы государства «есть возможность» смотреть картины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, исполнившего главную роль в фильме о советских баскетболистах «Движение вверх».

По словам российского лидера, он посмотрел фильм не в кинотеатре, а просто «включил флешку».

Читайте также: Путин о просмотре фильма «Движение вверх» на флешке: «дали посмотреть»