Четверг, 8 Февраля 2018 года
17:13:34 МСК

Фильм «Движение вверх»: Мединский не передавал флешку Путину

Общество

30 января президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, исполнившего главную роль в фильме о советских баскетболистах «Движение вверх»

Фильм «Движение вверх»: Мединский не передавал флешку Путину
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мединский

Москва, 8 февраля 2018, 15:43 — REGNUM  Министр культуры РФ Владимир Мединский не передавал президенту РФ Владимиру Путину флеш-карту с фильмом «Движение вверх». Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил сам министр, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, флешку Путину дал не он, у главы государства «есть возможность» смотреть картины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, исполнившего главную роль в фильме о советских баскетболистах «Движение вверх».

По словам российского лидера, он посмотрел фильм не в кинотеатре, а просто «включил флешку».

Читайте также: Путин о просмотре фильма «Движение вверх» на флешке: «дали посмотреть»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинопремьеры

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить