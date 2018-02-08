В Воронеже прощаются с Героем России Романом Филиповым

Воронеж, , 15:35 — REGNUM Церемония прощания с Героем России, летчиком Романом Филиповым, выполнявшим боевое задание в Сирии, проходит в Воронеже. В траурных мероприятиях принимают участие родные, друзья, все кто знал пилота, а также множество неравнодушных горожан.

Для прощания Филиповым в Воронеж, на малую родину российского летчика, прибыли статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков и главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Отпевание погибшего летчика состоялось в местном храме, затем в Доме офицеров военного городка Северный прошла панихида. По сообщениям местных СМИ в траурных мероприятиях приняли участие более тысячи человек.

После прощания Роман Филипов будет похоронен на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа с воинскими почестями.

Ранее в Воронеже было принято решение присвоить городской школе № 85 имя Героя России Романа Филипова. Инициатива была поддержана единогласно на заседании комиссии по культурному наследию при администрации Воронежа.

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