Глава МВД по Чувашии – о кадрах, коррупции в республиках и бандах в школах

Чебоксары, , 14:59 — REGNUM Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин провёл пресс-конференцию по итогам работы в 2017 году. Примечательна она тем, что министр сделал ряд знаковых заявлений — в частности, пояснил, почему сменились заместители и личный состав, рассказал о коррупции в национальных республиках в свете последних событий в Дагестане, подтвердил появление в Чувашии «воров в законе», обещал разобраться с вымогательством в школах — тем более, что после беспредела в Перми и Бурятии школы находятся на особом контроле. Встреча примечательна ещё и тем, что впервые, пожалуй, на пресс-конференции был установлен регламент по числу мест: «зал маленький, поэтому для журналистов было только восемь мест», сообщил ИА REGNUM начальник пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Сергея Неяскина в первую очередь спросили о кадрах. Отвечая на вопрос о предстоящем сокращении в ГИБДД, он сообщил, что в Чувашии под оптимизацию попадают 66 человек, высвобождаемые сотрудники будут трудоустроены в других службах. А всех работников он нацеливает на то, чтобы «они работали».

«За каждое преступление надо бороться, раскрывать. Тяжкое — не в тяжкое, не важно. Я нацеливаю личный состав, чтобы они работали. Вы думаете, в субботу, воскресенье я и личный состав просто так сидим и ничего не делаем? Почему замы поменялись, почему личный состав поменялся? Потому что некоторые не могли работать. Если не можешь работать, уступи другому», — приводит ГТРК «Чувашия» слова министра.

Напомним, в феврале 2017 года Сергей Неяскин, комментируя кадровые решения, констатировал, что «верхушка» определённая была немножко, извините, оборзевшей, занимались своими личными делами, а не занимались личным составом и не занимались раскрытием преступлений».

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Но тех, кто хорошо работает, — поощряют. Сергей Неяскин привёл пример: участковому предлагали 2 тыс. рублей взятки — он отказался, на взяткодателя завели уголовное дело, а стража порядка премировали на 5 тыс. рублей.

В результате «криминальная» статистика значительно изменилась. По данным МВД по Чувашии, уровень преступности за год снизился на 7,5% (совершено 12 794 преступления), раскрываемость составила 70%. В том числе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 77,1%, что является лучшим показателем в стране. В десятке лучших Чувашия по динамике раскрытых преступлений «прошлых» лет. Кроме того, сократилось число разбоев — на 32,7%, изнасилований — на 8,2%, мошенничеств — на 3,1%, краж — на 14,2%, автоугонов — на 24,2%, уровень подростковой преступности — на 22%, преступлений в жилом секторе — на 25,4%. В то же время, значительно выросло число разбоев (+15%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+74%).

Спросили министра и о коррупции. Сергей Неяскин, который ранее работал начальником криминальной милиции в Мордовии и Саратовской области, высказал мнение, что в регионах «коррупция одинаковая», но в национальных республиках «больше порядка», так как «больше контроля».

Министр также подтвердил слухи о том, в местах лишения в Чувашии появились так называемые «воры в законе», их этапировали для отбывания наказания. И не стал исключать вероятности их негативного влияния на криминальную среду.

Журналисты также обратили внимание на то, что в школах у детей вымогают деньги, действуют банды, и ситуация напоминает 90-ые годы. Сергей Неяскин пообещал разобраться.