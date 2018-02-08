«Отжимают успешный бизнес»: соцсети о деле о наркотиках в сети пиццерий

Москва, , 15:00 — REGNUM Основателя сети «Додо Пицца» Фёдора Овчинникова вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Facebook вечером 7 февраля.

По его словам, причиной интереса полиции стал инцидент в одном из ресторанов в Москве: сотрудники заведения нашли «закладку» с наркотиками, после чего вызвали полицейских. Спустя месяц после этого события Овчинникова пригласили на допрос в отделение полиции, однако предприниматель отказался приезжать, аргументируя тем, что юридически не имеет никакого отношения к конкретному ресторану.

Еще один вызов на допрос Овчинников получил в конце января. На этот раз причиной стали результаты обысков всех заведений сети в Москве по анонимной наводке, в результате которой правоохранители нашли подобные закладки. В заявлении указывается, что под прикрытием сети пиццерий Овчинников и его партнер-франчайзи занимаются распространением наркотических средств, поставки которых ведутся из Латинской Америки.

Полиция возбудила дело по статье 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах». Овчинников проходит по делу как свидетель.

«Это всё кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии за границей для прикрытия? Я слушал всё это, и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего. Мне кажется, самому следователю, молодой красивой девушке, было неловко от всего этого», — пишет владелец сети.

Пользователи соцсетей предположили, что таким образом на Овчинникова решил повлиять некий недоброжелатель, пытающийся устранить конкуренцию. Еще одна распространённая в сети версия — бизнес хотят «отжать».

"Да просто отжимают успешный бизнес, первый раз, что ли», — пишет во «ВКонтакте» Павел А.

В поддержку Овчинникова встал популярный блогер Илья Варламов. На своём сайте он написал, что уже давно знаком с предпринимателем и знает не понаслышке, как он строил свой бизнес. При этом блогер подозревает, что в сложившейся ситуации замешаны власти.

«К сожалению, все мы знаем, что заднего хода у дела быть не может. Даже если обвинения абсурдны. Государственная машина работает на то, чтобы сожрать человека. Очень надеюсь, что Федор отобьётся и не сдастся. Он один из самых крутых бизнесменов, которых я знаю. Такие люди могут поднять нашу страну, если их не закопают упыри», — пишет Варламов.

В соцсетях также появилась версия, что подозрения Овчинникова в наркоторговле связаны с тем, что ранее он состоял в Национал-большевистской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Впечатляюсь историей про то, что на владельца «Додо пиццы» наехали: мол, он сделал сбыт наркотиков под видом пиццерий. А знакомый пояснил, что тот бывший нацбол! Мощнейшая и многогранная история», — отмечает Илья К.

Многие пользователи считают, что таким образом Овчинников решил пропиарить свою сеть пиццерий. При этом они упоминают, что проблемы с правоохранителями у бизнесмена уже возникали, когда он решил заняться книжным бизнесом, а также при введении доставки пиццы с помощью дронов.

«Когда у Овчинникова книжный бизнес отжали, тоже, видимо, пиар был. Многоходовочка однако. И с квадрокоптерами та же история. Да и вообще, в России все пиарятся», — считает Анастасия Т.

Некоторые пользователи обнаружили совпадение фамилии и инициалов заявителя с именем одного из партнеров-франчайзи Овчинникова. Однако в интервью изданию «Секрет фирмы» он заявил, что это «подстава», так как с этой девушкой у него не было никаких конфликтов. Кроме того, подписи анонима и партнера бизнесмена не совпадают.

А для некоторых ситуация вокруг сети пиццерий стала поводом для шуток, некоторые из которых пользуются в сети особой популярностью.

«С самого открытия Додо являюсь их постоянным клиентом. Всегда все устраивало: и качество, и цены. А тут оказалось, что они еще и пиццу делают», — пошутил Павлик.

«Додо Пицца» — международная сеть пиццерий, первая из которых открылась в 2011 году в Сыктывкаре. После чего рестораны заведения были открыты в других регионах России, а также в других странах. Сейчас по всему миру работает около 300 заведений сети.

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