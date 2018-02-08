Глава Прикамья год у руля: время несбывшихся надежд?

Пермь, , 11:45 — REGNUM Пермский край отметил годовщину с того дня, когда его возглавил Максим Решетников. Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина и 6 февраля 2017 года назначил исполняющим обязанности губернатора Прикамья Максима Решетникова, 7 февраля он был официально представлен общественности региона. Как он оправдал доверие, полученное авансом сначала от президента России, а потом от избирателей Пермского края?

Политолог Олег Подвинцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил мнение, что самое главное, что можно сделать за год, — это чётко определиться с ориентирами, путями их достижения, своей манерой действий:

«Чтобы было понятно, кто ты, зачем ты, к чему и как у тебя получается. У Решетникова, я думаю, пока это не получилось. Отношение к нему, оно остается несформированным. При этом пока лимит надежды на то, что будет что-то меняться к лучшему и что на фоне предыдущего губернатора он окажется более лучшим вариантом, этот лимит сокращается с течением времени и исчерпывается. Если всё будет идти, как в прошедшем году, то следующий год для Максима Решетникова может оказаться более трудным».

Местные эксперты говорят, что Решетникову досталось плохое наследство. При новом губернаторе достроен новый аэропорт, предпринимается попытка решить проблему с переселением людей в Березниках, Чусовой получил статус территории опережающего развития, решается проблема обманутых дольщиков. Молодой технократ заявил об амбициозных планах — сделать из региона мощный IT-кластер и заняться реновацией Перми. Последняя инициатива вызвала скепсис и резкую критику. От Решетникова ждут конкретных действий, а не обещаний и планов. Пока из заявленного ничего не начато и не сделано.

Эксперты отмечают открытость и оперативность нового главы в реагировании на разные ситуации. Новому губернатору удалось сформировать свою команду, однако ряд политологов считает, что в окружении главы Прикамья нужен авторитетный человек, который бы служил связующим звеном с политической элитой.

Олег Подвинцев считает главным достижением губернатора то, что ему удалось в течение года избежать сильных провалов, хотя несколько раз он был близок к этому, и сохранить стабильность в регионе. Например, ситуация перед выборами.

«Следующий год, если он останется у власти, будет более сложным, чем первый. Когда он только приходил к власти, многие эксперты предполагали, что в Перми он надолго не задержится — максимум полтора-два года. Однако не факт, что в ближайшее время перед ним откроются перспективы и его заберут обратно в Москву. Пока говорить о том, что он создал стабильные основы для своей власти и определил определённые ориентиры, считаю, это далеко от действительности», — сказал политолог.

Сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований при ПГНИУ Всеволод Бедерсон не исключает изменений в губернаторском корпусе после президентских выборов, в том числе в Прикамье. Если же Максим Решетников останется у руля в Пермском крае, то от него ждут действий.

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Спустя год с начала своего правления молодой технократ остаётся этакой тёмной лошадкой, он не понятен до конца народу и политической элите. Вместе с тем Максим Решетников не замечен в каких-то скандалах с местными политиками и общественниками, он более выгодно выглядит на фоне своего предшественника Виктора Басаргина, значит, уже положительная динамика налицо. Но как Решетников получил авансом доверие президента России, так и от населения он получил доверие в кредит. Пришло время его оправдывать.

Напомним, 6 февраля 2017 года глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Срок его губернаторства истекал весной 2017 года. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края стал Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития столицы.

10 сентября 2017 года в регионе прошли губернаторские выборы. Убедительную победу одержал Максим Решетников («Единая Россия»), который до этого был исполняющим обязанности главы региона. Он набрал 82,06% голосов. Места следующих четырех кандидатов распределись так: юрист Ирина Филатова (КПРФ) — 7,49%, депутат Заксобрания Прикамья Олег Постников — 3,75%, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия») — 2,81% и председатель пермского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

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Стоит отметить, что предвыборная кампания не обошлась без скандалов. Два кандидата (Константин Окунев «Города России» и Олег Хараськин «Великое Отечество») не смогли преодолеть муниципальный фильтр, поэтому не были зарегистрированы в качестве кандидатов в крайизбиркоме. Оба кандидата говорили об использовании административного ресурса, а Олег Хараськин пытался отстоять право на регистрацию в суде, однако безуспешно. Без этих кандидатов предвыборная гонка потеряла остроту, а исход выборов стал очевидным. На передний план вышла интрига — кто займёт второе место на выборах.

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