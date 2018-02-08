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Глава Прикамья год у руля: время несбывшихся надежд?

Общество

Регионом год руководит Максим Решетников. После отставки Виктора Басаргина президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности, затем Решетников одержал безусловную победу на выборах. Удалось ли новому губернатору оправдать надежды пермяков?

Глава Прикамья год у руля: время несбывшихся надежд?
PublicDomainPictures
Шахматы

Пермь, 8 февраля 2018, 11:45 — REGNUM  Пермский край отметил годовщину с того дня, когда его возглавил Максим Решетников. Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина и 6 февраля 2017 года назначил исполняющим обязанности губернатора Прикамья Максима Решетникова, 7 февраля он был официально представлен общественности региона. Как он оправдал доверие, полученное авансом сначала от президента России, а потом от избирателей Пермского края?

Политолог Олег Подвинцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил мнение, что самое главное, что можно сделать за год, — это чётко определиться с ориентирами, путями их достижения, своей манерой действий:

«Чтобы было понятно, кто ты, зачем ты, к чему и как у тебя получается. У Решетникова, я думаю, пока это не получилось. Отношение к нему, оно остается несформированным. При этом пока лимит надежды на то, что будет что-то меняться к лучшему и что на фоне предыдущего губернатора он окажется более лучшим вариантом, этот лимит сокращается с течением времени и исчерпывается. Если всё будет идти, как в прошедшем году, то следующий год для Максима Решетникова может оказаться более трудным».

Местные эксперты говорят, что Решетникову досталось плохое наследство. При новом губернаторе достроен новый аэропорт, предпринимается попытка решить проблему с переселением людей в Березниках, Чусовой получил статус территории опережающего развития, решается проблема обманутых дольщиков. Молодой технократ заявил об амбициозных планах — сделать из региона мощный IT-кластер и заняться реновацией Перми. Последняя инициатива вызвала скепсис и резкую критику. От Решетникова ждут конкретных действий, а не обещаний и планов. Пока из заявленного ничего не начато и не сделано.

Эксперты отмечают открытость и оперативность нового главы в реагировании на разные ситуации. Новому губернатору удалось сформировать свою команду, однако ряд политологов считает, что в окружении главы Прикамья нужен авторитетный человек, который бы служил связующим звеном с политической элитой.

Олег Подвинцев считает главным достижением губернатора то, что ему удалось в течение года избежать сильных провалов, хотя несколько раз он был близок к этому, и сохранить стабильность в регионе. Например, ситуация перед выборами.

«Следующий год, если он останется у власти, будет более сложным, чем первый. Когда он только приходил к власти, многие эксперты предполагали, что в Перми он надолго не задержится — максимум полтора-два года. Однако не факт, что в ближайшее время перед ним откроются перспективы и его заберут обратно в Москву. Пока говорить о том, что он создал стабильные основы для своей власти и определил определённые ориентиры, считаю, это далеко от действительности», — сказал политолог.

Сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований при ПГНИУ Всеволод Бедерсон не исключает изменений в губернаторском корпусе после президентских выборов, в том числе в Прикамье. Если же Максим Решетников останется у руля в Пермском крае, то от него ждут действий.

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Спустя год с начала своего правления молодой технократ остаётся этакой тёмной лошадкой, он не понятен до конца народу и политической элите. Вместе с тем Максим Решетников не замечен в каких-то скандалах с местными политиками и общественниками, он более выгодно выглядит на фоне своего предшественника Виктора Басаргина, значит, уже положительная динамика налицо. Но как Решетников получил авансом доверие президента России, так и от населения он получил доверие в кредит. Пришло время его оправдывать.

Напомним, 6 февраля 2017 года глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Срок его губернаторства истекал весной 2017 года. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края стал Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития столицы.

10 сентября 2017 года в регионе прошли губернаторские выборы. Убедительную победу одержал Максим Решетников («Единая Россия»), который до этого был исполняющим обязанности главы региона. Он набрал 82,06% голосов. Места следующих четырех кандидатов распределись так: юрист Ирина Филатова (КПРФ) — 7,49%, депутат Заксобрания Прикамья Олег Постников — 3,75%, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия») — 2,81% и председатель пермского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

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Стоит отметить, что предвыборная кампания не обошлась без скандалов. Два кандидата (Константин Окунев «Города России» и Олег Хараськин «Великое Отечество») не смогли преодолеть муниципальный фильтр, поэтому не были зарегистрированы в качестве кандидатов в крайизбиркоме. Оба кандидата говорили об использовании административного ресурса, а Олег Хараськин пытался отстоять право на регистрацию в суде, однако безуспешно. Без этих кандидатов предвыборная гонка потеряла остроту, а исход выборов стал очевидным. На передний план вышла интрига — кто займёт второе место на выборах.

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regnum author Наталья Хомутова
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Политические конфликты на Урале

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