Другая сторона «Газпрома»

Анастасия Полозкова, , 00:05 — REGNUM

Новейшая история «Газпрома» началась ровно 25 лет назад. 17 февраля 1993 года постановлением правительства РФ во исполнение указа президента страны государственный газовый концерн был преобразован в Российское акционерное общество. С тех пор одной из самых крупных и влиятельных компаний в мире пришлось пережить немало. Строительство и функционирование таких газопроводов, как, например, «Голубой поток»; скандалы со строительством «Северного потока» и «Северного потока — 2» до Германии, прокладка «Турецкого потока» — в Турцию, «Силы Сибири» — в Китай; судебные иски и поставки газа на Украину — всё это лишь небольшой перечень того, с чем ассоциируется деятельность «Газпрома». Эти события активно освещаются в российских и иностранных СМИ. Однако, к сожалению, мы почти не имеем представления о том, что за люди добывают и транспортируют газ для России и европейских стран, чем они занимаются и что для них делает сама компания. А ведь в штат «Газпрома» входит более 430 тысяч человек, большинство из которых живёт и работает в довольно тяжёлых климатических условиях.

Компания каждый год поддерживает множество проектов и общественных инициатив в области науки, культуры, спорта, образования. Например, это и известный проект «Газпром — детям», национальная премия в области географии и экологии «Хрустальный компас», и турнир по баскетболу «Зимний мяч» в Краснодаре, и турниры по хоккею в Уфе, и конкурсы-фестивали детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка» в Великом Устюге, и круглые столы в школах Сургута на экологическую тематику, и «Олимпиады» в Чайковском среди семей газовиков, и новогодние марафоны в Астрахани, и благотворительные мероприятия в Екатеринбурге и многие другие. Также с 2013 года российская газовая компания реализует международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы», которая должна внести свой вклад в успешное проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В 2018 году в рамках «Футбола для дружбы» «Газпром» планирует объединить детей из всех 211 стран и регионов — членов ФИФА.

«Факел»

В офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге мне удалось пообщаться с несколькими представителями компании, которые курируют творческие и спортивные мероприятия компании. Так, начальник департамента по информационной политике «Газпрома» Александр Беспалов (возглавляет также совет директоров ИА REGNUM ) рассказал о самом знаковом для компании творческом мероприятии. Речь идёт о корпоративном фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел», где сам Беспалов является главой оргкомитета. Этот фестиваль проходит с 2004 года. Инициаторами конкурса однажды выступили трудовые коллективы, а руководство компании всё обдумало и поддержало идею.

Теперь в «Факеле» (вокал: народный, эстрадный, классический, джазовый; хореография: народная, эстрадная, бальная, классическая; вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фольклор) раз в два года принимают участие сотрудники дочерних предприятий «Газпрома» по всей России и из республик Беларусь, Армения, Киргизия: сначала это зональные этапы в местных «дочках», потом — фестивали в южной и северной зонах, заключительный этап — финал, куда проходят около 1—1,5 тысячи человек — победителей зональных туров. Причём участвуют в фестивале, как правило, не только сами работники предприятий, но и члены их семей, поэтому конкурс поделён на три возрастные категории, где самым юным исполнителям 4−5 лет.

«Могу сказать, что финальный концерт производит неизгладимое впечатление», — отмечает Александр Дмитриевич.

В качестве зрителей и гостей часто приглашают партнёров компании из Австрии, Франции, Китая, а также «дочек» «Газпрома» из многих других стран. Кстати, с КНР в культурном плане «Газпром» сотрудничает активнее всего, рассказали в представительстве компании. Так, в 2006 году в рамках Года России в Китае состоялись мастер-классы Трио имени Рахманинова в главных китайских консерваториях, в 2012 году — мастер-классы известных российских музыкантов и педагогов прошли для студентов крупнейших китайских консерваторий в городах Пекине, Шанхае, Тяньцзине. С 2007 года работники Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) участвуют и в упомянутом «Факеле».

Александр Беспалов рассказал о самом первом и весьма запоминающемся выступлении китайского коллектива на фестивале. Это был хор, в котором участвовали уже пожилые женщины и мужчины. Они вышли на сцену с несколькими спортивными скамейками, встали на них и начали исполнять песни на идеальном русском языке, например «Катюшу». Как оказалось, эти сотрудники китайской нефтегазовой компании изучали русский язык, активно участвовали в творческих конкурсах и обменивались опытом ещё с советскими коллегами. Поэтому, когда представители «Газпрома» предложили китайским коллегам принять участие в фестивале, КННК первым привлекло уже опытных сотрудников, потом в фестивале от китайской стороны стало участвовать больше молодежи, вспомнил Александр Дмитриевич.

Зачем это «Газпрому»?

Многие предприятия «Газпрома» находятся за полярным кругом, где суровые климатические условия серьёзно сказываются на быте и досуге человека. Проблема в том, что в небольших населённых пунктах, где располагаются предприятия, как правило, не было ни домов культуры, ни спортивных площадок. В этой ситуации человек после работы сталкивался с проблемой организации свободного времени: в этих местах просто физически некуда было пойти, особенно нечем заняться, кроме как дома или на работе, объяснил Беспалов.

Строительство многих культурных, спортивных объектов «Газпром» взял на себя. Также в каждом дочернем предприятии корпорации есть куратор по творческой деятельности. Всё это — вклад в человеческий ресурс, значимость которого переоценить сложно. По словам начальника департамента по информационной политике «Газпрома», многие дети сотрудников предприятий, которые учатся вокалу, хореографии в газпромовских кружках, потом зачастую продолжают свой творческий путь. Коллективы предприятий «Газпрома», которые становились лауреатами фестиваля «Факел», не раз приглашали на выступления в другие страны, например, в Австрию, Италию, Германию и др.

«И газ добывают, и творчеством занимаются», — поясняет Александр Дмитриевич.

При этом все материальные затраты по обеспечению участников на фестивале, проживание, инвентарь «Газпром» тоже берет на себя. Финал последнего «Факела» проходил в Сочи. По словам главы оргкомитета фестиваля, учитывая, что большинство участников конкурса с севера, организаторы стараются проводить финалы и гала-концерты на юге, чтобы сотрудники предприятий и их семьи могли посмотреть другие регионы страны.

«Нельзя воспитать патриотизм, если ты не бывал в разных уголках своей Родины», — объясняет Александр Беспалов.

Он отметил, что в компании ценится каждый человек. Многие программы, конкурсы, досуговые кружки для сотрудников предприятий и их семей направлены на поддержку работников, живущих в регионах с тяжёлыми климатическими условиями.

Дитя «Газпрома»

Пожалуй, самой запоминающейся историей творческого роста среди работников «Газпрома» Александр Беспалов называет историю Виктора Неверова. На одном из концертов он выступал от «дочки» компании «Газпром добыча Оренбург», его услышал Алексей Миллер, предложил начать учиться в консерватории. «Газпром» выделил ему грант на время обучения, в итоге Неверов стал студентом Московской консерватории.

«Я фактически ребёнок «Газпрома». Я родился в роддоме «Газпрома», где работали мои родители, потом учился в школе, которую строил «Газпром». Я занимался в вокальном ансамбле при Дворце культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге, который как раз относится к «Газпрому». В дальнейшем я уже стал там работать артистом, самодеятельно, но все же как артист. Мы выступали на фестивале «Факел», — отметил в интервью ИА REGNUM Неверов.

О своём поступлении в консерваторию Виктор рассказывает:

«Это было после очередного «Факела». Алексей Борисович приехал на концерт и после этого выступления спросил, не хотел бы я попробовать перейти с такой полупрофессиональной в более профессиональную стезю, начать заниматься профессионально вокалом. Дальше уже встал вопрос о том, куда поступать. У меня музыкального образования никакого не было на тот момент. Было первое высшее образование, я биоэколог по первой специальности».

На прослушивание в Московскую консерваторию к заведующему кафедрой по вокалу Виктора привел лично член оргкомитета «Факела» Анатолий Капчеля, который сам окончил консерваторию. Там сразу посоветовали поступать. Сейчас Виктор завершает уже седьмой год обучения в консерватории: пять основных курсов и два курса подготовки.

За это время удалось Виктору представлять российскую газовую компанию и за рубежом, так как за последние десять лет творческие трудовые коллективы «Газпрома» выступали пять раз в Китае вместе с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Виктор Неверов рассказал, что в первой поездке в самом конце концерта выступили на чистом русском языке ветераны китайской компании. В качестве ответного доброго жеста газпромовская делегация решила исполнить песню на китайском языке. Это была народная китайская песня «Жасмин», которую российским исполнителям при помощи переводчиков удалось выучить и отрепетировать за ночь.

«Во второй приезд в Китай мне уже лично прислали текст гимна китайских нефтяников, который мне тоже пришлось учить. Приехав в Китай, некоторые моменты пришлось подкорректировать, а потом мы пели гимн вдвоём с китайским представителем», — сказал Виктор.

Теперь он готовится к дипломному спектаклю в оперном театре Московской консерватории. 18 и 24 февраля состоится премьера: он исполнит партию Ленского в опере «Евгений Онегин». Далеко вперед Виктор не загадывает. Говорит, что оказался перед дилеммой: либо попробовать уйти совсем в профессиональный вокал, уйти в театр, однако тогда он, скорее всего, не сможет принимать участие в фестивале, не сможет представлять «Газпром» за рубежом, как это было в Китае, Малайзии, а развивать фестиваль хочется.

Хотя, по словам самих организаторов, такие истории случаются довольно редко, так как тот же «шоу-бизнес перенасыщен». И для того чтобы стать артистом, к сожалению, помимо таланта, сегодня нужны и большие деньги.

Однако для многих творческие конкурсы на предприятиях — это любимое хобби. Об этом в 2015 году «Газпром» снял фильм о финалистах конкурса «Факел». Например, работница одной из «дочек» корпорации в городе Ноябрьске, участница танцевального ансамбля «Сеньоры» Елена Галлингер рассказывает о том, как «заболела» танцами, и теперь, помимо работы, семьи уделяет много времени репетициям и выступлениям.

«Если постоянно только работать, то это сложно. У человека должно быть что-то, где он находит свою отдушину», — отметила Елена.

Наследие

Такие газпромовские конкурсы творческой самодеятельности — это наследие советских времен, когда на каждом предприятии работники занимались вокалом, танцевали, отмечают в компании. В работе «Газпрома» небольшой провал в этом плане произошел в 90-е годы, то есть в момент развала СССР и крайне сложной ситуации в самой стране. В начале 2000-х компания вернулась к практике проведения культурно-массовых мероприятий.

Однако, как добавляет Беспалов, такие культурные мероприятия испытывают проблемы с некорпоративной информационной поддержкой: она отнюдь не так масштабна, как в случае с большими проектами, которые так или иначе связаны с политикой и экономикой мира.

«СМИ это неинтересно», — говорит начальник департамента информационной политики «Газпрома», добавляя, что причина, вероятно, кроется в том, что мероприятие далеко от всевозможных скандалов.

Привлечь к освещению творческих мероприятий «Газпрома», как правило, удаётся небольшие местные СМИ, приглашают и корреспондентов местных ВГТРК. Корпоративные газпромовские СМИ сами довольно активно ведут освещение мероприятий, особенно региональные корпоративные издания. Например, записывают и выкладывают ролики на YouTube, ведут информационные кампании в соцсетях. Также внимание к тому же «Факелу» удаётся привлечь за счёт привлечения в жюри и приглашения как почётных гостей именитых артистов, хореографов. Председателем жюри является руководитель Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, народная артистка РФ Александра Пермякова. Одним из самых зрелищных кураторы конкурса называют финал в Витебске в 2013 году, когда в фестивале участвовало и наблюдало за ним около пяти тысяч человек, а выступления трудовых коллективов вызывали бурные овации зрителей.

«Мы будем продолжать этим заниматься и через 25 лет, и потом. Это всегда будет актуально. Отличная возможность для людей проявить себя», — заключил Александр Беспалов.

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