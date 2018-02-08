А платим кому? Магаданцы вынуждены скидываться на очистку дорог

Якутск, , 09:57 — REGNUM В Магадане с жителей собирают деньги на расчистку проезда к школе №30 и детскому саду №69. Скинуться автовладельцам и родителям посещающих эти учреждения детей предлагают по 200 рублей, сбор организует правление ТСЖ «Лидер-Сервис». Работы по расчистке будут начаты, только когда будет собрана вся сумма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Магадана просят людей убрать снег: на что потратили 37 млн рублей?

Призыв о сборе денег распространяется в соцсетях.

«Уважаемые автовладельцы, родители и все, кому надоело преодолевать ухабы в наших дворах! Правление ТСЖ объявлеяет сбор средств на расчистку проездов, начиная от улицы Якутская к школе №30, детскому саду №69 и двора дома №9. Цена вопроса — три часа работы погрузчика по 4000 рублей. Всего 12 000. Начало работы зависит от сбора денег. Бесплатно и в долг никто не работает!» — говориться в объявлении.

Расчистить проезд обещают 8 или 9 февраля. Если вся сумма не будет собрана, то деньги будут возвращены.

Магаданцы выражают возмущение необходимостью платить за расчистку от снега из-за бездействия городских служб.

«А платим ежемесячно кому? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих?», «Двенадцать тысяч для управления образования не деньги. Мне не жалко. Я сдам. Но мог бы город оперативно перечислить на счёт школы и садика по три-четыре тысячи? Мог… Те бы уже давно себе трактор нашли!.. Хотя бы на проезды», — пишут люди.

Читайте также: За уборку снега — «неуд»: магаданцы просят мэра уйти в отставку

Ранее в соцсети уже попадала информация о том, что люди собирают деньги на расчистку дворов. Позиция горожан такая: мне не жалко, но где же городские власти? Люди недовольны тем, что помимо уплаты налогов и коммунальных платежей они вынуждены сами решать созданные обильными снегопадами проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане прошли два сильных снегопада подряд. Город завалило снегом, количество которого в разы превышает месячные нормы. Прокуратура сделала вывод, что коммунальные службы и городские власти не справились с расчисткой дорог. К домам не могли подъехать скорые, люди не могли пользоваться личным транспортом. Горожанам приходилось самим чистить снег во дворах и нанимать технику для расчистки внутридворовых проездов.

Читайте также: На мэра Магадана обрушился народный гнев за призыв помочь в уборке снега