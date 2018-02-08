Нападение или суицид: почему челябинский солдат оказался в коме?

Челябинск, , 06:48 — REGNUM В Челябинской области активно обсуждают очередное ЧП, которое случилось с южноуральским призывником. В этот раз трагедия произошла в Амурской области.

Как сообщает Главное военное следственное управление СК России, 26 января в воинской части города Белогорска был найден военнослужащий с ранением головы. В тот день проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму. Личному составу выдали оружие без боеприпасов. А затем выяснилось, что одного из военнослужащих нет. По плану, он должен был охранять ящик с боеприпасами. Но на месте человека не оказалось, а у ящика была вскрыта печать и пропали четыре патрона.

Нашли солдата на последнем этаже заброшенного здания. Он был без сознания. Его срочно доставили в реанимацию госпиталя.

Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. А следователи в тот же день возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 110 УК РФ («Покушение на доведение до самоубийства»).

При раненом была найдена предсмертная записка. Был ли он её автором и чьим почерком она написана, выясняют эксперты. На помощь местным следователям были направлены криминалисты военного следственного управления по Восточному военному округу.

Уже известно, что пострадавшим солдатом является Евгений К. из южноуральского посёлка Кропачёво. Произошедшее вызвало в Челябинской области широкий резонанс. Ещё не отшумели страсти по погибшему в воинской части под Пермью призывнику из Магнитогорска. И вот новое ЧП.

Мать Евгения К. Елена срочно выехала в Белогорск. Она не верит в то, что её сын мог пойти на попытку суицида. Также женщина рассказала журналистам о том, что предшествовало трагедии. Оказалось, что накануне у солдата был конфликт с сослуживцем — тот стал отрабатывать на нём боевые приёмы, якобы при всех его унизил.

Кроме того, как пишет издание 74.ru со ссылкой на мать молодого человека, доказательства с места ЧП стали собирать только через несколько дней после произошедшего. Женщина предположила, что в воинской части пытались замести следы.

Старослужащий, с которым у её сына возник конфликт, находится в части. Его не наказали. Как пишет издание «Амур.инфо», это связано с тем, что на Евгении К. не было нанесённых им травм. Впрочем, в части не исключили, что наказание последует.

Сам ли солдат пошёл на суицид или его заставили это сделать? А может, попытка самоубийства была инсценирована и на самом деле речь идёт о покушении на убийство? Сейчас в этом сложном вопросе разбирается следствие. А друзья и родственники парня надеются на объективность следователей и на наказание всех причастных к произошедшему.