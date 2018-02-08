Законопроект о сообщении автовладельцам об эвакуации ТС внесен в Госдуму

Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект об обязательном информировании владельцев автомобилей об эвакуации внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля. Предполагается, что сотрудники соответствующих служб позвонят или напишут СМС собственнику, ранее зарегистрировавшемуся в системе и выразившему согласие на извещение.

Установление предписаний КоАП об информировании граждан получило положительную оценку Конституционного суда РФ в постановлении от 4 декабря 2017 года № 35-П по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой гражданина Ю.А.Рейнхиммеля, напоминают авторы.

Действия сотрудников ГИБДД и «эвакуаторщиков» доведены до автоматизма, возмущен один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Главная задача — максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя», — сказал он, указав на то желание служб заработать.

Предлагаемое внесение изменений в КоАП потребует выделения дополнительных средств для СМС-сообщений, однако по экспертным оценкам, объем требуемых средств составляет незначительную величину по сравнению с ассигнованиями, выделяемыми МВД, отмечают авторы. По их мнению, новое требование закона может быть реализовано в пределах выделенных ассигнований.

Предполагается, что извещение автовладельца будет фиксироваться в протоколе.