Тараканы и обшарпанные стены: как лечат детей во владимирской глубинке

Гороховец, Владимирская область, , 18:19 — REGNUM Детский корпус Гороховецкой центральной районной больницы приведут в порядок до конца 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин, комментируя ужасающие фото и видео, которые были опубликованы в социальных сетях и местных СМИ. На фото видны обшарпанные стены палат, ржавые трубы и отвалившиеся куски плитки. Кроме того, родители маленьких пациентов пожаловались на тараканов, сквозняки и жирную еду, которой нельзя кормить детей.

«И детское, и инфекционное отделения находятся на одном этаже. Из палат выходить запрещено. То есть мы с ребенком в четырех стенах должны находиться всё время! В палатах — тараканы! Стены осыпаются и трескаются», — процитировал местную жительницу портал «Владимирские новости».

По данным пресс-секретаря облздрава, ремонт в детском корпусе пройдет до конца 2018 года.

«Проблема с детским корпусом Горозовецкой ЦРБ действительно существует, — сказал Андрей Трохин. — Но всё и сразу не отремонтируешь, и порядок не наведешь. В 2016—2017 годах в этом корпусе уже был выполнен ряд работ. Для окончания ремонтных работ необходимо 30 млн рублей. На эти средства будут установлены система вентиляции, водопровод, а также выполнены другие работы, в том числе будет проведен косметический ремонт».

Андрей Трохин также обратил внимание, что корпус построили в 1991 году, и с тех пор ни разу там ремонт не проводился.

«Там постепенно в течение трех последних лет идут ремонтные работы, постепенно, планомерно. Открылась «Бережливая поликлиника. То есть мы в курсе проблемы, фотографии видели. Там всё будет приведено в порядок, деньги уже выделены, определенные работы уже проведены».

Появление видеозаписи и фотографий вызвали вопросы не только к департаменту здравоохранения. К примеру, член Общественного совета при департаменте здравоохранения администрации Владимирской области Магамед Ахматов обратился к главе Гороховецкого района Алексею Бубела с вопросом о трате денег из «нищего бюджета» района.

«Но зачем думать о тех, кто болеет. Господин Бубела заботится о своем будущем. На днях, согласно данным СМИ, он при зарплате в 100 тысяч рублей инициировал приобретение за счет нищего бюджета Гороховецкого района особняка за 3,5 миллиона рублей», — говорится в открытом письме общественника.

Отметим, что о покупке коттеджа ранее сообщил портал «Томикс». ИА REGNUM пока не удалось получить комментарий у официальных лиц.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года Гороховец отпразднует юбилей — 850-летие со дня основания. Всего на подготовку к празднику город получил 940 млн рублей. К лету должен быть обновлен местный железнодорожный вокзал. Кроме того, благоустроят набережную, которая должна стать чуть ли не главным туристическим местом в городе. Также в городе планируется создать Музей Штирлица и установить памятник купцам-благотворителям, на чьи деньги строились храмы, монастыри и больницы.

Проблемы с больницей были и в другом древнейшем городе Владимирской области — Суздале, который в 2024 году отпразднует свое 1000-летие.

Летом 2017 года суд обязал департамент здравоохранения Владимирской области выделить деньги на косметический ремонт Суздальской центральной районной больницы. С иском по итогам проверки обратилась прокуратура, которая установила, что в больнице чуть ли не полная разруха. В хирургическом отделении не хватает стульев, а в терапевтическом — тумбочек. В целом находится в плохом состоянии и требует замены почти вся мебель в больнице. К тому же в педиатрическом отделении больницы нужен косметический ремонт: стены и потолки имеют дефекты, а в линолеуме — дырки. Кроме того, в больнице не соблюдался противопожарный режим.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура и прокуратура Владимирской области находили множество нарушений в сфере здравоохранения региона. К примеру, по итогам проверки были найдены нарушения при госсзакупках и нарушения в работе бригад скорой медицинской помощи. Оборудованием некоторых больниц тоже остались недовольны.

«Все ФАПы Кольчугинской ЦРБ не соответствуют стандартам оснащенности медицинским оборудованием, отсутствует не только специальное медицинское оборудование, но и не имеется предусмотренных законодательством костылей, холодильников и тyмбочек, полностью не укомплектованы укладки по видам оказания помощи», — говорилось в документе областной прокуратуры.

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