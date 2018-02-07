Магнитогорск готов потягаться с мировыми столицами самыми большими пробками

Москва, , 09:51 — REGNUM Город Магнитогорск Челябинской области встал в один ряд с мировыми столицами и самыми крупными городами по количеству и продолжительности автомобильных пробок. В рейтинге, составленном аналитической компанией INRIX, уральский город занимает восьмое место.

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Согласно данным исследования, жители этого уральского города проводят в дорожных пробках 73 часа в год.

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Лидером по заторам стал Лос-Анджелес, там люди стоят в пробках 102 часа в год, на втором месте Москва. Тройку антилидеров замыкает Нью-Йорк, где автомобилисты проводят в заторах ежегодно по 91 часу.

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Более сложные расчёты, в которых учитывается площадь городов, типы дорог и их загруженность, по количеству пробок выведут Магнитогорск не на восьмое, а на третье место, потеснив американский Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую десятку рейтинга также вошли Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, Атланта, Париж и Майами. В общем рейтинге по странам Россия разделила пятое место с США, при этом опустившись на одну строчку по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Страной с самыми загруженными дорогами в мире признан Таиланд. За ним следуют Индонезия, Колумбия и Венесуэла.

Всего аналитики компании проанализировали трафик в 38 странах мира за 2017 год.

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