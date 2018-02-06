Дело о гибели детей в Югре: суд пеняет на следствие, прокуратура — на суд

Елена Миронова, , 20:04 — REGNUM

В Ханты-Мансийске вынесен приговор по делу о гибели 12 человек в декабре 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Но родители и другие родственники потерпевших в этой трагедии продолжают добиваться своей правды. Точка в деле не поставлена. Приговоры суда — это лишь запятые и обжалованию подлежат. Генпрокуратура РФ уже заявила о несогласии с мягкостью наказания виновников этого трагического ДТП.

Напомним, 4 декабря 2016 года на 925-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Тюмень столкнулись автобус, в котором ехали 30 детей, и два грузовика с тяжёлой техникой на тралах. В результате погибли 12 человек, 10 из которых — дети в возрасте от 7 до 17 лет, остальные пассажиры автобуса были травмированы.

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Автобус возвращался в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска. Юные акробаты из детской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» везли домой награды. Шутили, смеялись, рассказывали, как порадуют родителей. Никто не мог предположить, что через короткий промежуток времени югорскую трассу будут разрывать детские крики о помощи, боль и страдание. Как водитель автобуса «Кароса» столкнулся с башкирскими грузовиками «Вольво» и «Скания», выясняли целый год. Столько же времени устанавливались причины, почему в роковое 4 декабря юные спортсмены из Нефтеюганска поехали на соревнования обычным рейсовым автобусом, с водителем, имеющим массу штрафов за нарушение ПДД, от фирмы, не имеющей лицензии на право междугородних перевозок.

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Страна после жутких кадров крови на снегу, роликов с перерезанным пополам автобусом словно встрепенулась. Трагедия под Ханты-Мансийском в очередной раз обратила внимание чиновников на проблемы безопасности перевозок детей. И как обычно у нас происходит после громких трагедий, по России прошли проверки.

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Расследованием причин и поисками виновников ДТП занялось Главное следственное управление СК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в Ханты-Мансийск с группой столичных дознавателей, криминалистов и лично стал налаживать координацию между силовиками. Потому что согласия в товарищах югорских сразу не получилось — сообщения полицейских начальников элементарно разнились с данными спасателей и следователей.

Официальная реконструкция ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень от СКР показала, что навстречу автобусу с детьми друг за другом двигались два грузовых тягача. В районе 16:00 по местному времени (14:00 мск) первый встречный грузовик «зацепился» по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу, который «разрезал» автобус пополам.

По данным системы ГЛОНАСС, за 20 минут до аварии была произведена чистка 925-го км от дорожного наката, и ГИБДД сразу исключила дорожные условия в качестве сопутствующего фактора ДТП.

«Состояние автобуса, который попал в аварию, не соответствовало требованиям. Трассы не оборудованы отбойниками и разделительными полосами», — заявил в первые дни после трагедии заместитель руководителя СУ СКР по ХМАО Александр Молибоженко.

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Потом выяснилось, что организаторы поездки юных акробатов из Нефтеюганска на соревнования в Ханты-Мансийск действовали не по инструкции, а по некой устной договоренности. В оправдание неслось, что причиной таких шагов стало отсутствие финансирования спортшколы в строке поездок детей в другие города. С этим моментом долго потом плутали в ходе судебного разбирательства.

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В течение десяти дней после трагедии были арестованы водитель автобуса, перевозившего детей, Марат Зайнуллин, водитель тягача «Вольво» Раиль Саитханов, представитель индивидуального предпринимателя, предоставившего злополучный автобус, Александр Сидорук. Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова была помещена под домашний арест.

Настоящей сенсацией дела стал факт, что водитель «Вольво» еще летом 2016 года был лишен водительских прав за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом появилась в базе данных ГИБДД только 5 декабря — на следующий день после трагедии, всколыхнувшей не только Югру, но и Россию. При этом исполнение водителем наложенного судом административного наказания со стороны сотрудников полиции не контролировалось. По данному факту начальнику УМВД России по городу Уфе внесено представление, а следственным управлением СК России Башкирии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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Далее проверили комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Выяснилось, что перевозка учеников спортивной школы планировалась маршрутным транспортом. Возможность организованной перевозки групп детей по договору фрахтования даже не предусматривалась, подразделение Госавтоинспекции о данной перевозке не уведомлялось. Поиски виновных были недолгими — к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица города Нефтеюганска, в том числе председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии. Замглавы администрации города, курирующий вопросы спорта, уволился до рассмотрения прокурорского представления. Ныне он — очередной фигурант дела о ДТП, следствие по которому еще ведется и обрастает новыми фигурантами.

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Сперва виновником ДТП собирались назначить водителя автобуса. С его стороны действительно была выявлена масса нарушений. Водитель вез детей со скоростью 92 км/ч. По метели, в сумерках. На автобусе отсутствовали ограничитель скорости, система ГЛОНАСС, табличка «Дети», на заднюю ось транспортного средства были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности. Дети не могли пристегнуться даже при желании.

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«Если бы движение осуществлялось в рамках установленных 60 км/ч, тяжесть последствий была бы намного ниже. Но нарушение правил дорожного движения со стороны Зайнуллина напрямую не привело к гибели детей», — уточнил представитель СКР Эрнест Кочетков.

По финальной версии следствия, к ДТП привели действия водителя седельного тягача «Вольво». Именно после соприкосновения бортами гусеничный вездеход слетел с трала и стал сминать конструкции автобуса вместе с находившимися внутри людьми.

В ходе предварительного следствия директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку — по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а водителю грузовика «Вольво» Раилю Саитханову — по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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В мае 2017 года дело о трагедии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поступило в суд. В ходе судебного разбирательства на некоторые вопросы родителей потерпевших так и не были даны ответы. Свидетельские показания убеждали: многие причастные к трагедии лица остались в стороне.

«Ответы на вопросы — по какой схеме происходило бюджетное финансирование спортсменов Нефтеюганска для участия в данных соревнованиях и почему денежные средства, в том числе на транспортировку акробатов, не были вовремя получены спортшколой, — в материалах дела также отсутствуют. Непонятно, почему дети ездили на соревнования за свой счет, когда поездка должна была оплачиваться из средств «Сибиряка». Где деньги, Зин? Кроме того, непонятно, почему в начале 2016 года не был заключен договор фрахтования спорткомитетом. Где весь год был председатель спорткомитета и чем он занимался? Такого договора до сих пор нет», — написали родители потерпевших в обращении к руководителю СКР Александру Бастрыкину.

Кроме того, в обращении говорится, что выжившим после аварии детям нужна долгосрочная высокотехнологичная медицинская помощь, реабилитация, некоторым из них требуется лечение за границей. Страховые компании покрыли малую часть расходов на лечение. Дальнейшие траты будут взыскиваться только с виновников ДТП, которые годами будут возмещать моральный вред и расходы на лечение детей. Кто вернёт ни в чем не повинным юным акробатам здоровье?

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Родительским претензиям в СКР вняли, поняли, поддержали. В ноябре 2017 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей троих подчиненных, причастных к расследованию дела о ДТП в Югре — руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, а также руководителя следственного управления СКР по Югре Анвара Ахмедзянова. А 31 января в ходе очередного визита в Югру Бастрыкин поручил передать материалы дела о ДТП наиболее опытному сотруднику — старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР. Также он направил из Москвы в Югру опытного следователя-криминалиста центрального аппарата СКР.

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Отметим, СКР продолжает расследование этого дела несмотря на вынесенный 6 февраля 2018 года ряд вердиктов. Приговор суда зачитывался два дня. Ханты-Мансийский районный суд, напомним, приговорил водителя «Вольво» Раиля Саитханова к шести годам и девяти месяцам колонии. Водитель автобуса, в котором ехали дети, Марат Зайнуллин получил полтора года колонии, а представитель осуществлявшего перевозки предпринимателя Александр Сидорук — год и три месяца заключения. Бывший директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам исправительных работ.

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На сей момент рассматриваются в суде дела в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которые знали о лишении прав водителя «Вольво», признанного виновным в ДТП, но не внесли данные в базу. Их обвиняют в халатности.

Приговор, вынесенный Ханты-Мансийским районным судом, обжалует Генеральная прокуратура РФ.

«В связи с тем, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарёва», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, для Марата Зайнуллина и Раиля Саитханова обвинение просило по семь лет колонии, а для Александра Сидорука и Ирины Тарасовой — по пять лет заключения.

Недовольны мягкостью приговора и родители потерпевших в трагическом ДТП. Они заявили о своей готовности выйти на митинг против решения суда.

А судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова потребовала от руководства СКР привлечь к ответственности сотрудников комитета, отправивших в суд «сырое» дело, с тучей недоработок. Соответствующее постановление она внесла в адрес Александра Бастрыкина.