В России всего четыре католических епископа, и из них — ни одного русского

Ватикан, , 02:16 — REGNUM Работу католических епископов в России глава московской архиепархии Паоло Пецци сравнил с «ситуацией Рождества». На встрече с папой Римским Франциском, прошедшей в Ватикане в конце января, он рассказал, что речь идет не о триумфе, напротив, «это время смиренной повседневной миссии сопровождения людей, особенно самых нуждающихся. Я бы сказал, что атмосфера надежды — это, пожалуй, именно то, что больше всего нас характеризует в настоящий момент». Чем запомнится встреча папы с российскими католическими епископами, проведенная в формате ad limia («Визит к порогам»), пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Австрийское католическое информагентство KATHPRESS указывает на то, что в России, одной из крупнейших стран на Земле, всего четыре епископа, что делает ее одной из самых маленьких конференций католического епископата епископов в мире. Причем из этих четверых двое, Клеменс Пиккель (епархия Святого Климента в Саратове) и Иосиф Верт (Преображенская епархия в Новосибирске), имеют немецкие корни; третий — архиепископ Паоло Пецци (архиепархия Божьей Матери в Москве) — итальянец, а четвертый, Кирилл Климович (епархия Святого Иосифа в Иркутске и апостольская префектура Южно-Сахалинска), похоже, белорусский поляк. То, что в столь малочисленном католическом епископате нет русских, не есть признак дискриминации. Среди священников 10% русских (как говорил архиепископ Тадеуш Кандрусевич в 2006 году), однако вопрос о том, когда в России может появиться русский католический епископ латинского обряда, остается.

Опасения по поводу того, что появление русского епископа повысит вероятность обращения россиян в лоно Ватикана, не имеет под собой серьезной почвы. Спор об обрядах становится бессмысленным в период, когда под угрозой оказываются основополагающие ценности общества, сталкивающегося с политическими, экономическими, социальными и культурными вызовами. И на эти вызовы Церквям имеет смысл отвечать вместе.

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