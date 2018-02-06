Вторник, 6 Февраля 2018 года
15:48:52 МСК

После пожара из отдела Алтайского краеведческого музея спасают экспонаты

Общество

Часть предметов удалось эвакуировать сразу

Барнаул, 6 февраля 2018, 13:18 — REGNUM  Специалисты военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея ввозят музейные экспонаты из здания, где сегодня утром случился пожар. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по культуре и архивному делу 6 февраля, часть уникальных экспонатов удалось эвакуировать сразу.

В их числе, китель Почетного гражданина Алтайского края, кавалера четырёх орденов Славы Василия Христенко, подлинные медали и ордена, а также передвижная выставка, посвященную Сталинграду.

Теперь проводится транспортировка оставшихся экспонатов. Их перевозят в другое здание музея на улице Ползунова.

Добавим, что в военно-историческом отделе музея располагалось несколько экспозиций, посвященных участию земляков в военных конфликтах разных лет: Первой мировой войне, Великой Отечественной войне, локальных войнах ХХ века. Специалисты готовили к открытию в феврале новую выставку, приуроченную к 100-летию армии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одном из административных зданий, где располагается Союз общественных организаций ветеранов боевых действий, в центре Барнаула вспыхнул утром 6 февраля. Огнём было охвачено 150 кв. м площади.

Часть здания, в котором размещается военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея, практически не пострадала от огня. Однако в ходе ликвидации пожара музейные помещения пострадали от воды и задымления.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Барнаула горит административное здание

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить