После пожара из отдела Алтайского краеведческого музея спасают экспонаты

Барнаул, , 13:18 — REGNUM Специалисты военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея ввозят музейные экспонаты из здания, где сегодня утром случился пожар. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по культуре и архивному делу 6 февраля, часть уникальных экспонатов удалось эвакуировать сразу.

В их числе, китель Почетного гражданина Алтайского края, кавалера четырёх орденов Славы Василия Христенко, подлинные медали и ордена, а также передвижная выставка, посвященную Сталинграду.

Теперь проводится транспортировка оставшихся экспонатов. Их перевозят в другое здание музея на улице Ползунова.

Добавим, что в военно-историческом отделе музея располагалось несколько экспозиций, посвященных участию земляков в военных конфликтах разных лет: Первой мировой войне, Великой Отечественной войне, локальных войнах ХХ века. Специалисты готовили к открытию в феврале новую выставку, приуроченную к 100-летию армии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одном из административных зданий, где располагается Союз общественных организаций ветеранов боевых действий, в центре Барнаула вспыхнул утром 6 февраля. Огнём было охвачено 150 кв. м площади.

Часть здания, в котором размещается военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея, практически не пострадала от огня. Однако в ходе ликвидации пожара музейные помещения пострадали от воды и задымления.

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