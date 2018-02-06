В России увеличилось число переданных в суд уголовных дел о терроризме

Москва, , 13:00 — REGNUM Число переданных в суд уголовных дел по преступлениям террористической направленности увеличилось в 2017 году на 45%, сообщил 6 февраля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«В 2017 году следователи СК направили 142 уголовных дела о преступлениях террористического характера, это на 45% больше, чем в 2016 году», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что количество переданных в суд уголовных дел о преступлениях, связанных с экстремизмом, увеличилось на 19%.

Бастрыкин выступил на расширенной коллеги СК России по итогам работы за 2017 год и сообщил ряд других цифр.

Так, число уголовных дел о коррупционных преступлениях в минувшем году составило 7,6 тыс., о невыплате зарплаты — 890 дел. При этом ведомству удалось добиться ареста имущества обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 8,5 млрд рублей, а сумма возмещения ущерба по делам о невыплате зарплаты составила 3,5 млрд рублей.

Ранее глава СК России сообщил, что значительную часть российских граждан, отправившихся в Сирию воевать на стороне террорристических группировок, завербовали через интернет.

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