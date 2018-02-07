«Голодаете, провокаторы?»: обманутые дольщики напоминают о себе властям

Челябинск, , 01:02 — REGNUM Обманутые дольщики в Челябинске вынуждены были выйти на пикет, чтобы напомнить о себе властям. Это им удалось, надежда на решение проблемы появилась, однако этот путь длится месяцами — и вопрос решен далеко еще не для всех пострадавших. О происходящем на рынке долевого строительства Челябинска пишет редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Пока люди, так и не получившие квартир, ютятся у родственников или снимают жилье, одновременно оплачивая ипотеку, и готовятся объявлять голодовку, застройщик говорит главное: денег нет. Так ответила компания «Речелстрой», застройщик в жилом районе «Чурилово Лейк Сити» (владельцем застройщика является депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок). Дольщики начали проявлять активность еще весной прошедшего когда, когда сроки сдачи были сорваны, к нынешнему времени своего жилья не получили около 1400 дольщиков. Люди обратились к губернатору Борису Дубровскому, затем к президенту Путину, после чего ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пязок был арестован и отправлен в СИЗО, к строительству домов удалось привлечь инвестора. В декабре был сдан один дом, к концу первого квартала текущего года планируется достроить оставшиеся три дома первой очереди. По мнению областного министерства строительства, это позволит 559 дольщикам обрести квартиры.

Остаются, однако, еще семь домов и 800 дольщиков. Их в планах чиновников на 2018 год пока нет. От строительства домов никто не отказывается — но и неопределенность людей пугает. Они пригрозили голодовкой, что представители областного правительства назвали провокацией. Так что можно сделать и какого результата ждать?

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