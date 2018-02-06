Долг платежом не красен: 5 млн рублей на фотоальбом, цветы, золотые часы

Якутск, , 11:25 — REGNUM Органы власти Якутии в этом году объявили уже четыре странных аукциона — намерены тратить деньги на букеты цветов, золотые часы и фотоальбом «Республика Саха. Год 2017». В общей сложности на приобретение подарков и презентационных материалов республика израсходует из бюджета почти 5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За печать фотоальбома «Республика Саха: год 2017» тиражом 4,5 тыс. экземпляров власти собираются заплатить 3,5 млн рублей. В эту сумму также входят услуги по разработке не менее трёх вариантов концепции фотоальбома с учётом инновационных технологий полиграфического исполнения. Кроме того, исполнитель должен будет собрать фотоматериалы из ведущих новостных агентств медиасферы Якутии и из личного фонда фотографов республики, а также подготовить текст.

Золотые наручные часы двумя закупками покупает Госсобрание республики. За шесть пар мужских и восемь пар женских часов заплатят более полумиллиона рублей. Изделия будут являться приложением к почётной грамоте Госсобрания и должны быть изготовлены из золота 585-й пробы. В нижней части циферблата обязательна надпись «Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

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Букеты свежесрезанных цветов для вручения на официальных мероприятиях покупает управление делами главы и правительства республики, потратить на них намерены 900 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия тратит достаточно большие суммы на подарки, сувениры, презентационные материалы, при этом испытывая серьёзные проблемы с наполнением бюджета из-за снижения прибыли крупных бюджетоформирующих компаний региона, которые продают свой товар за валюту в ситуации, когда рубль укрепляется по отношению к доллару.

Тем не менее экономить на праздниках и подарках в Якутии в 2017 году не посчитали нужным. Только на покупку золотых часов из бюджета республики в 2017 году было потрачено 20 млн рублей, а предновогодние закупки региона достигли 7 млн рублей. На эти деньги в том числе проводились праздничные мероприятия с культурным, световым и звуковым сопровождением, только угощение стоило полмиллиона рублей. Покупались и подарки: статуэтки, обереги, махалки от комаров из конского волоса, посуда, сувениры из бивня мамонта, чоороны, куклы в национальном стиле и так далее. Отдельной большой статьёй расходов стали Дни Якутии в Москве, на проведение которых из бюджета было потрачено не менее 50 млн рублей.

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