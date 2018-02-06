От Дагестана до Сахалина: «варяги не нужны, коррупцию поборем сами»?

Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM Если в материалах о нынешней ситуации в Дагестане слово «Дагестан» заменить на слово «Сахалин», а вместо 2018 года поставить 2015-й, то, пожалуй, больше почти ничего менять и не придется. Ситуации с задержанием высокопоставленных дагестанских чиновников сегодня и высокопоставленных чиновников на Сахалине в 2015 году настолько похожи, что удивляет реакция бывшего главы республики, а ныне специального представителя президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова, который сказал:

«Такими действиями республику противопоставляют остальным субъектам Российской Федерации».

В чем причина такой реакции на действия федеральных властей — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуации настолько похожи, даже в мелких деталях, что невольно возникнет мысль о некой «кампанейщине». Взять хотя бы «легендарную» ручку экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, якобы усыпанную бриллиантами и якобы стоившую 36 млн рублей, и на деле оказавшуюся «фейком».

В дагестанском деле уже «всплыл» золотой пистолет. Надеемся — настоящий.

Очень похожа и реакция населения региона, региональных элит.

После задержания Хорошавина на Сахалине его сторонники устроили настоящую кампанию в его поддержку. Звучали лозунги и призывы, очень схожие с теми, что звучат сегодня в Дагестане:

«Кампанейщина», «Москва захватывает всё!», «Наш регион кому-то понадобился», «Деньги у региона заберут».

Все — как сегодня в Дагестане, за тысячи километров от дальневосточного островного региона.

И негативное отношение к назначенцу из Москвы Владимиру Васильеву весьма созвучно тому, что мы слышали в 2015 году на Сахалине:

«Нам тут варяги не нужны!»

Но на том же Сахалине активность проявляли лишь представители элит — бизнес-кругов, которым очень хорошо жилось при экс-губернаторе Хорошавине. А обычные люди, живущие в нефте‑ и газодобывающем регионе без газа и горячей воды в домах, часто без бензина на заправках, были просто растеряны. Одни говорили: «Так ему и надо». Другие жалели — в России всегда жалеют сидельцев.

Но были и такие моменты, не обратить на которые внимание сегодня просто невозможно.

Например, сахалинцев, сразу после задержания Александра Хорошавина, запугивали тем, что регион кому-то понадобился, что огромный нефтегазовый бюджет будет перераспределен в пользу федерального центра.

«Сейчас на Сахалине активно используются антимосковские лозунги. Главный из них — о том, что регион кому-то понадобился, что профицитный сахалинский бюджет перераспределят, что часть денег отнимут в пользу Москвы. Я бы сказал, что с такими друзьями и врагов не надо», — говорил в 2015 году в интервью ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Но ведь ровно так и произошло — 75% доходов сахалинского бюджета от нефтегазового проекта «Сахалин-2» перераспределили в пользу федерального центра.

Впрочем, Дагестан не так богат, как Сахалин. И здесь, судя по всему, другие резоны.

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И вряд ли стоит думать, что «прохладное» отношение к варягам сложилось буквально недавно. Если говорить о Сахалине — то там стоит вспомнить историю еще советских времен, когда на должность первого секретаря обкома КПСС Сахалина был назначен выходец из Приморья Виктор Бондарчук, живший в Москве и оттуда отправленный на Сахалин. Островитяне восприняли его в штыки, и с тех пор их отношение к «варягам» не слишком поменялось.

Можно ли говорить, что в Дагестане иначе? Наверное, нет. И не имеет большого значения то, что Дагестан — национальная республика, а Сахалин — многонациональный регион. Отношение к «варягам» везде почти одинаково. Так и не «прижился» в Приморье «варяг» Владимир Миклушевский, и только ленивый москвич не припомнил мэру Сергею Собянину его ханты-мансийское происхождение. Перечень можно продолжать. Если «варяг» — человек дельный, если с первых дней он включается в работу и работает на благо региона, о его «варяжности» со временем забывают и считают своим. Бывает ведь и иначе — родился человек в этом регионе, а, став губернатором, работу провалил. Ну, и что толку тогда в том, что он — местный?

Свои резоны есть и у федеральной власти, назначающей «варягов» руководить регионами. Резоны эти просты: «варяг» не связан с местными элитами, он человек новый, следовательно, на какое-то время уровень коррупции в регионе будет относительно низким. Получается не всегда, но получается.

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«Практика назначения «варягов» не нова, применяется она не только в России. В Китае этот принцип используется очень широко, а в СССР так вообще применялся повсеместно. И это, в принципе, правильно. Правильно, когда власть не обрастает связями и имеет возможность посмотреть на регион свежим взглядом. Но, наверное, подобные назначения не должны сваливаться на население регионов как гром среди ясного неба. Наверное, это должно обсуждаться и с региональными политическими кругами, и с населением. В этой связи возникает еще один вопрос, на мой взгляд, очень важный. Ведь в стране есть кадровый резерв. Есть кадровый резерв управленческих кадров, находящийся под патронажем президента России, есть региональные кадровые резервы. Вопрос в том, насколько используется этот резерв? Если тот же врио главы Дагестана Владимир Васильев состоял в этом резерве и оттуда пришел на пост — все нормально. А если нет, тогда возникает вопрос: а не для проформы ли этот резерв существует?» — поделился мнением политолог Валерий Чудесов.

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«Что же касается громких уголовных дел в отношении глав российских регионов, то тут вопрос у меня лишь один: людей, которые приходят на такие высокие должности, ведь проверяют? Их проверяют спецслужбы, их кандидатуры согласовывает высшее руководство страны. Откуда же тогда столько громких коррупционных скандалов? Ответ на этот вопрос очень важен. Он нужен нам всем», — добавил Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля задержаны глава дагестанского правительства Абдусамад Гамидов и два его заместителя. 3 октября 2017 года ВРИО главы Дагестана был назначен Владимир Васильев. Еще в январе 2018 года в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы для проверки законности. Проверка завершилась задержаниями высших должностных лиц республики. Их обвиняют в хищениях госсредств.

На Сахалине сегодня началось оглашение приговора экс-губернатору региона Александру Хорошавину и его соучастникам — бывшим высокопоставленным чиновникам областного правительства.