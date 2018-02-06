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«Юрьев день»: Власти Китая предлагают мафиози сдаться по-хорошему

Общество

Всякий, кто добровольно сдастся властям до указанного срока, получит менее суровое наказание. В то же время госслужащие, покрывающие бандитов, примут на себя наказание по всей строгости закона

Пекин, 6 февраля 2018, 06:43 — REGNUM  Власти Китая призвали мафиози и лиц, укрывающих членов преступных группировок, сдаться до 1 марта, сообщает 5 февраля агентство «Синьхуа».

Всякий, кто добровольно сдастся властям до указанного срока, получит менее суровое наказание. В то же время госслужащие, покрывающие бандитов, примут на себя наказание по всей строгости закона, говорится в новом постановлении Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и правоохранительных органов.

Утверждается также, что друзья и родственники членов ОПГ должны убедить бандитов сдаться. Кроме того, приветствуются наводки со стороны неравнодушных граждан через специальный интернет-сайт или по телефону доверия.

Согласно документу, опубликованному в конце января ЦК Компартии Китая и Госсоветом КНР, в стране начнется новая кампания против организованной преступности, а также лиц, укрывающих членов криминальных структур.

Борьба сфокусируется на сферах промышленности и районах, в большей степени подверженных влиянию преступной деятельности, что вызывает «сильную общественную реакцию».

В документе говорится, что кампания также включает в себя борьбу с коррупцией и затронет даже чиновников низшего звена. Кроме того, целью кампании являются также «защитные зонтики», обеспечивающие прикрытие для членов бандформирований.

Напомним, что в Китае с 2015 года ведется реформа судебной системы, подразумевающая вынесение более справедливых и гуманных приговоров. В то же время власти Поднебесной с 2013 года наращивают антикоррупционную борьбу, которая не щадит даже высокопоставленных чиновников.

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Организованная преступность
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