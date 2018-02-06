Здравоохранение: гордость вопреки здравому смыслу?

Омск, , 05:24 — REGNUM Гордость министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко за управляемую им отрасль входит в противоречие с фактами, выявленными в результате прокурорской проверки омского здравоохранения. Из чего складывается реальная картина, пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Данные Росстата, на которые ссылается министр Стороженко, действительно могли бы стать предметом гордости: снижение смертности в Омской области в 2017 году показало, что более тысячи жизней было сохранено, — по утверждение Стороженко, благодаря местной медицине. Это хорошо, но недостаточно. Ведь существуют и другие показатели, которые способны подпортить «статистику», ориентирующуюся только на один параметр. Естественная убыль населения за 2017 год составила минус 2616 человек, а в предыдущем году наблюдался естественный прирост. И это только один из примеров.

Если же брать не статистику, а состояние технической обеспеченности, которое является одним из главных показателей, то оно выглядит совершенно удручающим. Так показала экспертная проверка, организованная специалистами ОНФ в Омской области. Мало того, обнародованная в октябре 2017 года информация о результатах прокурорской проверки в регионе говорит о тысячах нарушений. Можно ли на таком фоне гордиться состоянием медицины в регионе?

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