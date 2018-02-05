Крымские татары объявили голодовку, чтобы защитить свои «самозахваты»

Симферополь, , 13:32 — REGNUM В Крыму усиливается конфликт крымских татар и местных властей — участники земельной акции «Стрелковая», выступающие против проекта коммерческой застройки на месте их жилищ, объявили о начале массовой голодовки, требуя встречи с президентом России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора Крымского института стратегических исследований Рината Шаймарданова, в 2006 году более 15 тысяч семей крымчан разных национальностей, нуждающихся в жилье, после неоднократных немотивированных отказов властей в выделении земельных участков для строительства жилых домов организовали на пустующих массивах земельные акции. После заявления мэра Симферополя Геннадия Бабенко о том, что землю получат только те, кто построит дом, участники акций начали строить на этих массивах жильё — и добиваться законодательного оформления этих земель.

«В 2013 году земельные участки получили более 3500 участников акций, в течение 2014 года планировалось выделить людям ещё около 10 тысяч участков, в число которых входил и массив «Стрелковая». Однако в 2014 году новое правительство Крыма взяло курс на конфронтацию с участниками земельных акций, любыми способами принуждая людей к сносу своих домов и передавая «освобожденные» от малоимущих граждан земли своим коммерческим структурам», — отметил общественник.

По словам несогласных активистов, представители властей и строительной компании утверждают, что расположенные в этом массиве мечеть, жилые дома и фундаменты в любом случае будут демонтированы как «незаконные постройки».

«Мы, участники земельной акции «Стрелковая», считаем это объявлением нам, гражданам России, открытой войны со стороны крымских властей и их коммерческих структур. Мы не хотели и не хотим этой войны — но, поскольку нам её уже объявили, вынуждены её принять! Мы начинаем защищать свои дома и свои права, исходя из понимания абсолютной несправедливости, противоправности и безнаказанности грядущих действий крымской власти в отношении нас, наших семей, наших домов и мечети… Мы объявляем о начале массовой голодовки протеста против произвола крымских властей и требуем встречи наших делегатов с президентом РФ», — сказано в тексте соответствующей резолюции.

Несогласные граждане требуют прекращения попыток сноса их домов и мечетей и введения законодательного запрета на строительство коммерческих проектов на территориях земельных акций, организованных в 2006 году — до удовлетворения законных имущественных прав граждан, участвующих в этих акциях, независимо от их национальности и вероисповедания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью дом крымскотатарского политика и общественника, председателя правления КРООСКР «Милли Фирка» Васви Абдураимова, который выступает против местного строительного лобби.

Общественники связывали покушение с борьбой за интересы крымских татар, проживающих в жилом массиве Симферополя «Стрелковая», на месте которого администрация Симферополя согласовала проект коммерческой застройки.

«Речь идёт об интересах религиозных чувств людей, ведь коммерческая застройка предполагает снос не только жилых строений, но и действующей мечети, которые многим мешают. Крымская строительная мафия, которая включает в себя различные структуры, ведёт целенаправленное вытеснение крымских татар со своей земли. Там есть конкретные бизнес-интересы некоторых депутатов Госсовета РК и представителей других органов власти полуострова. Безусловно, этим людям будет на руку, если я замолчу», — комментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Васви Абдураимов.

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