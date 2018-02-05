Во Владивостоке предложили назвать улицу именем погибшего в Сирии летчика

Владивосток, , 13:13 — REGNUM Назвать улицу именем погибшего в Сирии летчика Романа Филипова предложили активисты общественной организации «Гражданский патруль», говорится 5 февраля в группе организации Вконтакте.

«Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века», — сообщил представитель организации Андрей Колов.

По его словам, героическая смерть майора Романа Филипова потрясла всю Россию, а Владивосток испытывает скорбь из-за смерти и гордость за поступок летчика.

Инициаторы идеи напомнили, что российский военный принял бой и крикнул «Это вам за пацанов!», взорвав гранату в окружении террористов.

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Как следует из сообщения, переименовать предлагается одну из трех улиц: Узбекскую, Хивинскую либо улицу в строящемся микрорайоне «Снеговая Падь». Свое обращение общественники направили на имя мэра Владивостока Виталия Веркеенко и председателя городской думы Андрея Брика.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении в Сирии российского военного самолета Су-25 стало известно 3 февраля. Гибель летчика подтвердили представители Минобороны РФ, указав, что пилот смог катапультироваться, но погиб в ходе боя с боевиками.

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