Трусы как двигатель торговли: главное в ЦФО за неделю

Воронеж, , 12:44 — REGNUM Прошлая неделя стала для регионов Центрального федерального округа насыщенной — в Костромской области внедряют новые технологии в энергетике, в Воронеже — обещают построить целый поселок «умных» домов и пытаются отсудить участок под яблоневым садом, в Ярославле борются с трусами на Красной площади.

Чиновничьи рокировки: Белгородская область

На минувшей неделе в Белгородской области обсуждали, кто займет пост первого заместителя мэра областного центра по экономике. Прежний вице-мэр Дмитрий Алдаев покинул должность в конце января, как стало известно позже, чтобы перебраться на работу в Москву: он назначен заместителем руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве Российской Федерации.

Читайте об этом: Бывший вице-мэр Белгорода будет работать в Москве

Новым вице-мэром Белгорода может стать племянник губернатора Савченко

Впрочем, главной интригой кадровых перестановок стало не то, где будет работать Алдаев, а кто займет его место. В начале прошлой неделе в СМИ появилась информация что с высокой долей вероятности на должность может быть назначен племянник губернатора Евгения Савченко. При этом, по прогнозам экспертов, должность первого зама мэра станет ступенькой на пути к должности главы администрации Белгорода.

Майские указы и оптимизация школ: Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на прошлой неделе заявил, что регион в числе первых исполнил майские указы президента в части строительства новых школ: по утверждению Богомаза, за два года в регионе построено уже пять школ, в строительство вложено 1,1 млрд рублей.

Об этом: Пять школ за два года — брянский губернатор о майских указах

Правда, при этом глава региона не упомянул, что в регионе прошла «оптимизация» сельских школ: в 2015—2016 годах в регионе было закрыто 14 школ и филиалов, которые были расположены в небольших селах.

Выбор без прав: Владимирская область

Жители Киржачского района на прошлой неделе пытались убедить власти, что они имеют право решать — быть на территории района мусороперерабатывающему заводу или нет.

Об этом: Владимирцам пытаются запретить референдум о строительстве мусорного завода

Владимирский ТИК не может дать право выбора

Речь идет о планах по строительству мусороперерабатывающего завода возле села Филипповское — на 1,2 тыс. га. Районные и региональные власти заявляют, что решение пока не принято — есть только инвестиционное предложение от компании «ЭкоТехСтрой Владимир». До принятия окончательного решения, по словам чиновников, еще далеко: должны пройти экспертизы, а также исследования грунта. Однако местные жители крайне обеспокоены планами властей и уверены, что строительство негативно отразится на состоянии экологии.

На прошлой неделе жители района попытались зарегистрировать в территориальной избирательной комиссии инициативную группу для организации проведения референдума о том, нужен такой объект району или нет. Однако пока ТИК не принял решение по данному вопросу.

«Архитектурный бандитизм» и японские технологии: Воронеж

В Воронежской области минувшая неделя оказалась насыщенной событиями. В начале недели в СМИ обсуждали возможность переноса начала работы платных парковок в областном центре — после мэрия эту информацию опровергла, сообщив, что в целом работа идет по плану.

Прокуратура на прошлой неделе продолжила бой за территорию яблоневого сада ВГАУ. Значительный «кусок» земли в удобном для застройщиков районе несколько лет назад был выведен из федеральной собственности, затем перепродан строительной фирме. Суд признал сделку незаконной, но один из участков оставил в собственности застройщика — как добросовестного покупателя. Теперь прокуратура пытается оспорить это решение суда.

Недавнее радостное событие — открытие школы №102 в Коминтерновском районе — на прошлой неделе вылилось в скандал. Жители района, прикрепленного к школе, опасаясь, что их детям не хватит мест в первом классе, организовали живую очередь перед школой за двое суток до начала приема заявлений. В итоге мэрия заявила, что число мест в первых классах школы увеличат, чтобы принять всех желающих.

Об этом: Жители воронежских новостроек устроили бои за места в новой школе

На прошлой неделе в суд направили громкое уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора города Антона Шевелева по обвинению в получении взятки. С задержания Шевелева в администрации города началась борьба с «архитектурным бандитизмом» — так охарактеризовал ситуацию в Воронеже губернатор Алексей Гордеев: было уволено несколько чиновников, работавших в строительной сфере, а на тот момент мэр Александр Гусев в течение нескольких месяцев лично контролировал выдачу разрешений на строительство.

Подробнее: Коррупционное дело экс-главного архитектора Воронежа направили в суд

Еще один коррупционный скандал на прошлой неделе коснулся теперь уже бывшего начальника территориального управления Росприроднадзора Виктора Ступина.

Об этом: Возраст или конфликт интересов? Глава воронежского Росприроднадзора уволен

В середине недели стало известно о том, что Ступин уволен — по собственному желанию. Впрочем, тогда же прокуратура области распространила сообщение о том, что ранее в ведомстве была проведена проверка, и надзорный орган выявил нарушения антикоррупционного законодательства. Эти нарушения оказались настолько серьезными, что Генпрокуратура внесла представление министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации: в акте прокурорского реагирования был поставлен вопрос об увольнении Ступина в связи с утратой доверия.

На минувшей неделе стало известно также о новых проектах в рамках российско-японского сотрудничества. Так, врио губернатора Александр Гусев рассказал на заседании коллегии Минтранса РФ о планах по строительству метрополитена, в частности он предложил привлечь к реализации проекта японские корпорации.

Читайте по теме: К проекту воронежского метро предложено привлечь японские корпорации

Поселок по японским технологиям возведут под Воронежем

На этой же неделе обсуждался другой совместный с Японией проект — строительства в селе Чертовицкое Рамонского района коттеджного поселка на 144 дома по «умным» технологиям.

Резня в школе и коррупция: Калужская область

Калужская область на прошлой неделе оказалась в центре внимания всех СМИ — но по крайне печальному поводу. 2 февраля в городе Спас-Деменск семиклассник прямо в школе, перед уроком, напал на одноклассника и нанес ему ножевые ранения, а затем выпрыгнул в окно. Оба школьника живы, хотя и получили травмы.

Подробности: В Калужской области семиклассник совершил нападение в школе

Бастрыкин взял под личный контроль резню в школе Калужской области

Не обошлось в регионе и без коррупционного скандала — под уголовное дело о превышении служебных полномочий попал бывший министр строительства и ЖКХ Калужской области Алексей Шигапов.

По теме: В Калуге завели уголовное дело на бывшего министра из команды губернатора

Подробности неизвестны, однако сам Шигапов уволился из правительства региона еще летом 2017 года, тогда и же и поползли слухи о возбуждении уголовного дела. Однако официального подтверждения расследования не было.

Между тем областной суд на прошлой неделе оставил в силе оправдательный приговор по делу в отношении бывшего министра дорожного хозяйства региона Андрея Белозерова.

Березовая фанера и отходы как источник топлива: Костромская область

В конце января в Костромской области было объявлено о новом инвестиционном проекте — через два года в городе Галич может начаться производство березовой фанеры. Новый комбинат хочет построить холдинг Segezha Group.

Об этом также: В Костромской области могут заняться производством березовой фанеры

Инвестор предложил топить костромскую котельную деревянными отходами

Объем производства — 100 тысяч кубометров в год. Стоимость проекта оценивается в 8 — 9 млрд рублей. Предполагается, что запуск комбината даст 500 дополнительных рабочих мест, даст толчок к развитию деревопереработки в области, а также поможет снизить уязвимость Галича, на данный момент зависящего от единственного действующего крупного завода по производству кранов.

Другое предприятие, связанное с лесопереработкой, в регионе уже открыто — в поселке Усадьба Ратьково в Солигаличском районе. Новое предприятие выпускает комплекты для строительства домов, бань, дачных домов и беседок из клееного бруса, особенность его в безотходном производстве: все отходы направляются на вторичную переработку. В теплое время года из щепы и опилок изготавливаются арболитовые строительные блоки, зимой — отапливают собственную котельную.

100 миллионов на благоустройство: Липецк

Власти города Липецка решили выделить 100 миллионов рублей на благоустройство одного из старейших мест отдыха — Нижнего парка.

Об этом: Липецкому Нижнему парку выделят 100 миллионов на благоустройство

Депутаты Липецкого горсовета согласовали увеличение бюджета на 260 млн рублей, а на благоустройство территорий общего пользования выделили 131 млн рублей, в том числе — 100 млн рублей на расчистку каналов и создание дренажной системы Нижнего парка.

Парк возник на месте Петровского пруда, питавшего водой железоделательные заводы. В XIX веке там располагался курорт, а в советские годы — Центральный парк культуры и отдыха. Сейчас в Нижнем парке в праздничные дни проходят народные гуляния, а также фестивали «Липецкое городище» и «Липецкие воды».

Нелетная погода: Москва и Московская область

Москву и Московскую область под конец недели, 3 и 4 февраля, накрыл снегопад — такой мощности, что за сутки на регион вывалило более половины месячной нормы осадков. Сложнее всех пришлось коммунальщикам, аварийным бригадам и сотрудникам аэропортов, а также авиапутешественникам.

Так, 3 февраля московские аэропорты отменили и задержали более 60 рейсов, а 4 февраля — более 90 рейсов.

Об этом: В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены более 60 рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены свыше 90 рейсов

Это был уже второй мощный снегопад за неделю — первый обрушился на Московский регион в ночь на 31 января.

А также: Москва погрузилась в снег: коммунальные службы молчат

Одним платят, других — выставляют: Орловская область

Прошлая неделя в Орловской области началась с хорошей новости — рабочим орловского производителя дорожной техники «Дормаш» выплатят все долги по зарплате, а это более 60 млн рублей, до конца февраля. Возможно, в этот раз обещание правительства региона всё же будет выполнено.

Об этом: Рабочие орловского «Дормаша» получат зарплату — спустя три года

Зарплату на предприятии не платят с 2015 года. Всё это время правительство предыдущего губернатора Вадима Потомского кормило людей обещаниями привести инвестора и «оздоровить» завод да незначительными перечислениями на карту «в счет погашения зарплаты».

Между тем 31 января стало известно о приостановке работы муниципального транспортного предприятия — МУП ПАТП-1. Причина — долг в 63 млн рублей и ежемесячный убыток в миллион. В администрации города и горсовете вопрос не раз обсуждался, в итоге было решено просить денег у областного правительства. Однако пока предприятия прекращает работу — а штат (83 сотрудника) распускают.

Сотрудников орловского транспортного предприятия выставляют на улицу

Стоимость проезда повысили законно: Рязань

31 января рязанская прокуратура поставила точку в скандале вокруг повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Рязани. Повышение стоимости проезда с 19 до 23 рублей произошло с декабря прошлого года и вызвало бурю возмущения у жителей. Городские власти, в свою очередь, резкий скачок стоимости проезда объяснили необходимостью обновлять подвижной состав.

Подробнее: Рязанская прокуратура признала повышение стоимости проезда законным

Обновление, к стати, уже началось: в Рязань из Москвы были переданы 10 троллейбусов и 20 автобусов. Первые машины вышли на линию в конце января 2018 года, и почти сразу произошли две поломки. В мэрии объяснили это перепадом температур: до выхода на мороз машины стояли в теплом боксе.

Прокуратура проверила обращение Рязанского областного союза организаций профсоюзов и пришла к выводу, что повышение — абсолютно законно.

Льготы или работа: Тамбовская область

В Тамбовской области в облдуму внесен законопроект, которым предлагается внести изменения в о закон «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области». Изменения эти предполагают в частности лишение льгот работающих ветеранов труда.

Читайте об этом: Тамбовских ветеранов хотят поставить перед выбором: работа или льготы

Изменения предлагают внести в статью 6. Согласно ей, все ветераны труда имеют право на возмещение 30% от суммы оплаты за жилое помещение, возмещение 30% от суммы оплаты коммунальных услуг, скидку в 30% на дрова и уголь, а также ежемесячную выплату в 304 рубля и внеочередное оказание медпомощи. Проектом предлагается ограничить круг получателей льгот лишь теми ветеранами, которые не работают. Впрочем, тех, кто уже получил звание «Ветеран труда» и кому уже предоставляются льготы, изменения не коснутся.

В ожидании «Нашествия»: Тверская область

Традиционный фестиваль «Нашествие» в 2018 году пройдет не в начале июля, как обычно, а в августе. Даты проведения фестиваля объявили 30 января.

По теме: Определены даты фестиваля «Нашествие-2018»

Фестиваль рок-музыки пройдет в Тверской области с 3 по 5 августа. Список выступающих организаторы пока держат в секрете. Он будет объявлен в апреле 2018 года. Отметим, что «Нашествие» 2017 года его участникам запомнилось проливными дождями, размытым полем, где проводился фестиваль, и утонувшими в грязи парковками.

Дзюба в «Арсенале»: Тульская область

Минувшая неделя принесла хорошие новости для поклонников тульского футбольного клуба «Арсенал»: в команду из санкт-петербургского «Зенита» перешел форвард сборной РФ Артем Дзюба.

Подробности: Дзюба перешёл из «Зенита» в тульский «Арсенал»

Дзюба будет выступать в «Арсенале» под №24. Вместе с ним из «Зенита» перешёл защитник Иван Новосельцев.

Трусы на Красной площади: Ярославская области

Власти Ярославля на прошлой неделе отчаянно боролись с незаконной торговлей в городе. О том, что мэрия не контролирует ситуацию, стало ясно после заявления главы города Владимира Слепцова о том, что трусами и колготками уже торгуют в центре города, на Красной площади.

Подробности: Мэр Ярославля потребовал убрать трусы с забора на Красной площади

«Посмотрите, что происходит в центре города! Уже трусы, колготки прямо на заборе! Это же Красная площади! Ну ни стыда, ни совести! Такое ощущение, что вы, главы, не знаете, что у вас в районах происходит. Уже из-под контроля выходит ситуация. Посмотрите, — на Красной площади торгуют трусами. Люди наглеют, ну это надо же потерять всю совесть. Мы же не в лесу живем, неужели никто не видит происходящее! Я прошу СМИ — показывайте этих людей, покажите, до чего дошли — занимаются беспределом! Показывайте лица этих людей! Он будет торговать своими носками, потому что тут люди из автобусов выходят, поток большой, трафик. Прошу разобраться с главами районов, чтобы в районах несанкционированной торговли не было!» — сказал глава города.

О том, что борьба с «предпринимателями» в городе фактически провалилась, свидетельствуют и слова советника координатора ЯРО «Ассоциация малоформатной торговли» Евгения Звездина, заявившего, что незаконные ларьки в городе «спрятались» во дворах.

Об этом: В Ярославле незаконные ларьки «приютили» ТСЖ и управдомы

Мэрия Ярославля: мы контролируем ситуацию с ларьками во дворах

В мэрии, впрочем, заявили, что ситуацию «контролируют».