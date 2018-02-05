Потомственный военный: друзья рассказали о детстве погибшего пилота Су-25

Воронеж, , 12:29 — REGNUM Погибший от рук террористов в сирийской провинции Идлиб российский пилот самолета Су-25 Роман Филипов родился в Воронеже и был потомственным военным, идя по стопам своего отца. Об этом РБК рассказали друзья военного.

По словам его друга Романа Д., Филипов окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, как и его отец Николай, который также был военным летчиком.

«Когда мы учились, как раз был конфликт в Чечне, и его отец принимал участие в военных действиях, был боевым летчиком, — рассказывает Роман Д. — После школы Роман пошел по его стопам и поехал учиться в Армавир».

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По его словам, родители погибшего летчика живут в Воронеже, у него остались жена и дети.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб террористы сбили из ПЗРК штурмовик Су-25, пилот смог катапультироваться, но погиб после приземления в ходе боя с боевиками.

Рядом с телом пилота находился автоматический пистолет Стечкина. Один магазин — полностью пуст, два других были полны менее чем наполовину. Летчик израсходовал более 40 из имевшихся у него 60 патронов.

Ответственность за атаку на российский самолет взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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