В Барнауле утонул мальчик: Глава МЧС обратился к педагогам и родителям

Барнаул, , 11:59 — REGNUM Глава МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин считает, что любую беду можно предотвратить, но только общими усилиями. После трагедии с гибелью подростка в Барнауле начальник чрезвычайного ведомства выступил с обращением к педагогам и родителям.

«Почему постоянные советы и рекомендации спасателей об опасности выхода на лёд водоёма и важности профилактической работы с детьми остаются без внимания, объяснить невозможно», — заявил глава ведомства.

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По его словам, нет смысла сейчас говорить ни о сложности проведённой поисковой операции, ни о расследовании происшествия, которое проводят правоохранительные службы, потому что это не вернёт погибшего ребёнка.

Но есть смысл приложить все усилия, чтобы предотвратить подобные трагедии в дальнейшем.

«Мы призываем коллектив министерства образования, все общественные силы, взрослое население активизировать и не ослаблять разъяснительную работу с детьми, находить доступные и понятные формы профилактики, просим педагогов максимально использовать воспитательные и методологические технологии», — заявили в региональном ГУ МЧС.

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«Только заинтересованностью и общими усилиями можно предотвратить любую беду», — отметил начальник ведомства генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин, добавив, что специалисты МЧС России всегда готовы оказать всяческую помощь и поддержку в работе с подрастающим поколением.

Напомним, трагедия в Барнауле разыгралась 1 февраля. Днём в посёлке Булыгино 12-летний мальчик провалился в промоину в районе дамбы реки Барнаулка. Найти тело ребёнка удалось только 3 февраля. Поисковые работы осложнялись тем, что в этом месте очень толстый лед и очень сильное течение.

Добавим, что это первый случай гибели на замёрзшем водоёме нынешней зимой на всей территории за Уралом. В зимний период представителями МЧС провели свыше 600 рейдов и патрулирований на водоёмах края. Также было организовано почти 2,2 тыс. тематических занятий с детьми в образовательных учреждениях и свыше 7 тыс. профилактических бесед с гражданами.

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