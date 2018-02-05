Новый циклон снова может принести в Россию снегопады

Москва, , 11:28 — REGNUM Причиной сильного снегопада (2—4 февраля) в Центральном ФО, в частности в Москве и Подмосковье, стал активный средиземноморский циклон, сообщили в Гидромерцентре.

С 3 по 5 февраля в Москве выпало 45 мм осадков. Это больше месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм.

Высота снежного покрова в столице составила 55 см, что выше нормы на 19 см (рекордная была в 2013 году — 56 см).

По данным центра метеорологии «Фобос», на этой неделе (5—11 февраля) в Россию придёт новый циклон, который принесет потепление и снегопады.

Центр России 5 февраля накрыл холодный арктический воздух. В первую половину недели дневная температура не превысит −7…−12. Но к концу недели начнёт прорываться новый облачный вихрь. Начнутся снегопады, а столбики термометров опустятся на 6—7 градусов.

На Урале будет действовать антициклон. Существенные осадки в виде снега маловероятны. Максимальная температура −5…−10 градусов.

Север-Запад останется в зоне действия малоподвижного циклона, время от времени здесь будет идти небольшой снег. Температура днем −3…−8, на севере и востоке до — 13 градусов.

В Поволжье в первые недели будет облачно, Днём температура воздуха будет составлять 0…-5 градусов. К концу недели похолодает на 6—8 градусов.

В южных регионах Сибири всю неделю будет солнечно и морозно, днём −11…−16. Но в конце недели подойдет облачный атмосферный фронт. Начнутся снегопады и потеплеет до −6…−11 градусов.

На Дальнем Востоке небольшие снегопады ожидаются в начале недели. Днём в Приамурье −7…−12, на юге Приморья −2…−7.

На юге Европейской России в начале недели местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 0…+5 градусов. К концу недели воздух может прогреться до +8…+ 13.

В Москве и Подмосковье в начале недели облака начнут рассеиваться. Похолодает, столбики термометров опустятся до −7…−12. Но с 8 февраля под влиянием нового циклона потеплеет до 0…-5 градусов и снова ожидаются сильные снегопады.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС России, более 230 единиц автомобильной техники эвакуировано спасателями в пределах Центрального федерального округа за минувшие сутки. Работа спасателей организована в 13 центральных регионах России, которые накрыл мощный циклон.

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