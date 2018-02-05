Медицина России: государство постепенно отказывается от «социалки»

Москва, , 09:02 — REGNUM В правительстве России обсуждается перенос части расходов на медицину с государства на страховые компании. Об этом сообщают 5 февраля «Ведомости».

По данным источников издания, принятие в РФ такой реформы обязательного медицинского страхования (ОМС) обсуждают представители Минфина, Центробанка и крупных страховых компаний. Отдельно оговаривается, что для населения все услуги должны оставаться бесплатными.

Вопрос переноса части ответственности государства (в том числе финансовой) за здоровье граждан на страховые компании уже обсуждался, по данным издания, в конце января в Минфине на совещании с участием главы ведомства Антона Силуанова.

По итогам переговоров было принято решение в форме эксперимента изменить систему ОМС в нескольких «пилотных» регионах страны.

Председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин объяснил необходимость реформы тем, что на сегодняшний день, по его словам, количество медицинских услуг и их тарифы определяются «непрозрачно и в условиях конфликта интересов».

В качестве одного из вариантов реформы предложено выделить регионам в программе ОМС виды медпомощи, расходы на которые легче прогнозируются, а затем привлечь страховые компании к формированию тарифов. Речь в данном случае не идет о таких сложных заболеваниях, как онкология.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 89% жителей России хотя бы раз в жизни пользовались полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе 53% в последний раз обращались по нему в медучреждения не менее года назад. Нет полиса ОМС у 3% граждан.

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Отметим, что при этом 56% заявили — при обращении в государственные и муниципальные медучреждения по полису ОМС гражданам чаще всего приходится сталкиваться с проблемами, в частности, с длительным ожиданием в очереди.

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