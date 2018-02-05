Снегопад в Москве: Собянин разрешил детям не ходить в школу

Москва, , 05:16 — REGNUM Из-за сильного снегопада посещение школ 5 февраля в Москве будет свободным. Об этом сообщил в своем микроблоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что осадки не прекратятся ни в ночные часы, ни утром, сложной будет обстановка на дорогах. Градоначальник призвал москвичей временно отказаться от использования личного транспорта.

«Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter.

Ранее мэр Москвы привел в микроблоге оперативные данные о поваленных снегом и льдом деревьях. Их насчитывается более 2 тыс.

Число пострадавших от последствий снегопада не увеличилось — травмы ранее получили пять человек, отметил он. Все столичные службы работают с максимальным усилением.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший снегопад. Из-за непогоды 4 февраля отменили более 140 авиарейсов. Устранять снежные заносы помогают военные — дороги и улицы расчищают около ста солдат, задействована спецтехника.

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