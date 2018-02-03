Члены «ЕР» приняли участие в патриотических акциях «Россия в моем сердце!»

Москва, , 16:10 — REGNUM Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, принявший участие в митинге, подчеркнул, что «собравшиеся вместе, вне зависимости от взглядов и убеждений, показали, что наш народ помнит и чтит подвиги наших отцов и дедов, которые ценою собственной жизни спасли страну и все человечество».

«Россия в моем сердце!» — одно из тех мероприятий, которое объединило огромное количество людей разных поколений и разных интересов. Сегодня наша страна отмечает 75-летие победы в Сталинградской битве», — заявил он.

Участники митингов и акций по всей России пришли поддержать Олимпийскую сборную страны. Как отметил депутат Государственной Думы Александр Карелин, важно показать, что мы едины с олимпийцами, и сказать им, что мы верим в них.

«Тот факт, что сегодня на всероссийской акции «Россия в моем сердце!» присутствует огромное количество молодежи, которым небезразлична судьба нашей Родины говорит о многом», — заявил он и отметил, что очевидны и проявление солидарности, и взаимной поддержки.

Член комитета Государственной Думы по образованию и науке Алена Аршинова согласна с коллегами и отмечает продолжение несправедливой санкционной политики в отношении России на международном уровне.

«Сегодня против такой несправедливой, а после решения Спортивного арбитражного суда, можно сказать, и незаконной политики в отношении наших спортсменов вышло огромное количество людей, много молодежи. Эта акция показала единство россиян. Только вместе можно противостоять угрозам и вызовам. Россия должна быть сильной и единой», — заявила Алена Аршинова.

Вся страна поддержала патриотические акции. Люди приходят на центральные площадки городов, чтобы выразить свое единение и поддержку нашим спортсменам, а также вспомнить участников Сталинградской битвы. В Кемерово неравнодушные граждане приняли участие во флешмобе и выстроились в олимпийские кольца.

В ходе акции #игрыбезлидера жители Пскова поставили подписи под открытым письмом в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных РФ.

В знак поддержки неравнодушные псковичи фотографировались на фоне специального баннера. На мероприятии выступили олимпийские чемпионы и юные спортсмены.

А на центральной площади Орла стартовали соревнования по хоккею с шайбой, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Патриотические мероприятия продолжаются, участие в них принимают сотни тысяч человек.