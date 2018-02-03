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Петербург поддержал волонтерское движение митингом и концертом

Общество

В акции в поддержку добровольчества в Северной столице приняли участие несколько тысяч человек

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Петербург поддержал волонтерское движение митингом и концертом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтеры Петербурга на митинге

Санкт-Петербург, 3 февраля 2018, 15:00 — REGNUM  В Петербурге поддержали развитие волонтерского движения митинг-концертом в центре города 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие состоялось на Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте и собрало несколько тысяч человек.

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Митинг-концерт «Россия в моем сердце!» в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митинг-концерт «Россия в моем сердце!» в Санкт-Петербурге

Напомним, по указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

У ступеней концертного зала установили сцену, к которой стеклись толпы горожан. Среди них были замечены флаги Общероссийского народного фронта, волонтерских движений, а также некоторых партий — «Единой России» и «Справедливой России».

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«Единая Россия»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Единая Россия»

Митинг в рамках всероссийской акции «Россия в моем сердце» организовали по инициативе общественных и добровольческих организаций Санкт-Петербурга, входящих в Совет по добровольчеству. Участникам акции раздавали воздушные шары и флаги, они скандировали «Россия — давай» и бурно приветствовали выходящих на сцену.

Митинг-концерт собрал и молодых, и пожилых петербуржцев, многие из которых являются членами различных волонтерских движений. На ступенях концертного зала аплодировали выступавшим и пританцовывали члены «Фонда Доноров», «Волонтеры-медики», участники движения «Волонтеры Победы», «Серебряные» волонтеры», а также волонтеры предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Участники митинга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники митинга
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Волонтер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер

Самыми юными участниками стали представители Всероссийского движения школьников, которые готовили собственные репортажи с места событий и, кажется, веселились больше всех.

«Сегодня тысячи людей собираются по двум поводам. Спорт и добровольчество. Волонтеры год назад Обратились к президенту за поддержкой. Он, как и всегда, своё обещание сдержал и подписал постановление о Годе добровольца», — заявил с трибуны депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Организаторы не стали утомлять собравшихся долгими речами, и после коротких выступлений перед зрителями уже выступали акробаты и музыкальные коллективы. Основную часть программы заняла поп-группа 23:45, которая исполнила как свои композиции, так и каверы на песни зарубежных исполнителей.

Концерт продлился около часа, завершившись песней группы «Самоцветы» «Всё, что в жизни есть у меня».

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга ИА REGNUM сообщили, что в митинге-концерте, по предварительной оценке, приняли участие около 10 тысяч человек.

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Волонтер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер

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regnum author Дарья Драй
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Волонтерство и добровольчество в РФ
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