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Департамент по козлам: В Госдуме ответили на предложение Матвиенко

Общество

Какие еще нужны министерства и ведомства

Департамент по козлам: В Госдуме ответили на предложение Матвиенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Москва, 3 февраля 2018, 11:59 — REGNUM  В Госдуме с иронией отнеслись к предложению спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать в РФ министерство одиночества по поддержке пожилых людей в РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства, хорошим является и опыт создания министерства счастья.

В Госдуме развили мысль спикера верхней палаты парламента и предложили создать ряд министерств и ведомств, а также отказаться от одной палаты Федерального Собрания.

«А также необходимо создать министерство одиноких мужчин, уполномоченного по правам собак, департамент по защите амурского тигра и козла, и распустить Совет Федерации», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Объединенных Арабских Эмиратах существует министерство счастья, этот опыт был позитивно отмечен Матвиенко во время ее визита в Абу-Даби.

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Государственная дума РФ VII созыва
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