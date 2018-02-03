Департамент по козлам: В Госдуме ответили на предложение Матвиенко

Москва, , 11:59 — REGNUM В Госдуме с иронией отнеслись к предложению спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать в РФ министерство одиночества по поддержке пожилых людей в РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства, хорошим является и опыт создания министерства счастья.

В Госдуме развили мысль спикера верхней палаты парламента и предложили создать ряд министерств и ведомств, а также отказаться от одной палаты Федерального Собрания.

«А также необходимо создать министерство одиноких мужчин, уполномоченного по правам собак, департамент по защите амурского тигра и козла, и распустить Совет Федерации», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Объединенных Арабских Эмиратах существует министерство счастья, этот опыт был позитивно отмечен Матвиенко во время ее визита в Абу-Даби.