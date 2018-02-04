Как и зачем Пётр Великий свой народ заметил и посчитал

Антон Симачков, , 01:36 — REGNUM

Правление Петра I справедливо получило в исторической науке и литературе характеристику «эпохи преобразований». Благодаря петровским реформам они были повсюду — в экономике, науке, культуре, внутренней и внешней политике, армии, флоте и многих других сферах. Не избежал перемен и такой аспект государственного управления, как перепись — учет количества и состава населения: 4 февраля 1719 года Петр I подписал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

Безусловно, переписи населения проводились и до Петра I. Так, первые переписи на Руси проходят уже в самом начале ее истории с целью податного — налогового — обложения. Проводились они и во время татаро-монгольского ига по требованию татарских ханов для определения размеров дани, а единицей обложения стали дома, или «дымы». Две общие переписи населения России состоялись при Романовых: в 1646 и в 1678 годах. За годы правления самого Петра Великого было проведено две таких подворных переписи — в 1710 году и 1716−1717 годах. Также необходимо отметить, что частично подушная перепись существовала и до указа о переходе на новый тип учета населения. Однако именно благодаря ему подобная перепись стала повсеместной.

Сам указ о такой ревизии податного населения был издан 28 ноября 1718 года, как выразился академик Василий Ключевский, «обычным торопливым и небрежным лаконизмом законодательного языка Петра». В указе провозглашалось «взять сказки у всех, чтоб правдивыя принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола».

Как и многое в политике Петра, переход к подушной переписи был обусловлен нуждами войны. К 1719 году Северная война, продолжавшаяся уже почти два десятилетия, подходила к концу — завоеваны Лифляндия, Эстляндия и Финляндия, в Норвегии убит Карл XII, а русская армия готовится начать совершать рейды на территории самой Швеции. На этом фоне появилась необходимость ставить армию и флот «на мирную ногу», иными словами, «держать под ружьем, на постоянных квартирах и на казенном содержании, не распуская по домам, и нелегко было придумать, куда с ней деваться», как отмечал Ключевский. И Петр составил мудреный план расквартирования и содержания своих полков: возникшие при нем войсковые части предполагалось расквартировать по обывательским квартирам в городах.

Для подачи сведений — сказок — о душах был назначен годовой срок, но до конца 1719 года они пришли лишь из небольшого числа мест, и по большей части неисправные. Введенные Сенатом меры — в губернии были направлены гвардейские солдаты, которые должны «заковать в железа собиравших сказки чиновников и самих губернаторов и держать их на цепях, никуда не выпуская, пока не пошлют» сведения в Петербург — мало помогли делу: подача сказок еще продолжалась в 1721 году.

Замедление было связано, прежде всего, с трудностью в понимании сбивчивого указа, для которого потребовалось дать целый ряд разъяснений и дополнений. Сначала указ был понят так, что требует внесения лишь владельческих крестьян. Затем же было велено заносить в списки и дворовых, живших в деревнях, что потребовало дополнительной ревизии. Были и утайки: понимая, что все идет к более тяжелому налогу, владельцы или их приказчики скрывали имеющиеся у них души, поэтому к началу 1721 года было раскрыто более 20 тыс. утаенных душ. И, наконец, при помощи строжайших мер — указов, пыток, конфискаций, — которыми «смазывали ржавые колеса правительственной машины» — к началу 1722 года наконец насчитали по сказкам 5 млн человек.

После этого началось исполнение второго пункта указа 26 ноября 1718 года — «раскладка войска на землю», которая предусматривала размещение полков по душам, которые должны были их содержать. Но и здесь вскрылась очередная беда: перед размещением войск было велено предварительно проверить душевые сказки, и вторичная ревизия сказок вскрыла огромную утайку душ, доходившую в иных местах до половины наличных душ. Притом сами ревизоры либо из-за инструкций, либо по неуменью путались в сортировке душ: было непонятно, кого вписывать в подушный оклад.

Процесс ревизии затянулся: несмотря на то что ревизорам было наказано закончить их дело и вернуться в столицу к началу 1724 года — когда Петр указал начать подушный сбор, — никто из них к сроку не вернулся. С января того года сроки были перенесены на март, а подушный сбор отложили до 1725 года. Не вернулись они и к 28 января 1725 года, когда Петр «закрыл глаза».

Подушная перепись имела не только фискальное, но и социальное значение. Она довершила жестокое упрощение состава российского общества: его промежуточные слои были «втиснуты в два основных сельских состояния» — государственных крестьян и крепостных людей. В первую группу вошли однодворцы, черносошные крестьяне, татары, ясашные и сибирские пашенные служилые люди, копейщики, рейтары, драгуны и другие. Более того, в результате реформ Петра полностью исчезло холопство, отменённое Петром I 19 января 1723 года и смешавшееся с крестьянством. Это впоследствии приведет к значительному расширению области крепостного права.