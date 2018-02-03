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Москву начало засыпать снегом

Общество

Циклон с Черного моря принес обильные осадки

Москву начало засыпать снегом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заснеженная Москва

Москва, 3 февраля 2018, 09:34 — REGNUM  В Москве уже начался снегопад, который за сегодняшний день, 3 февраля, может принести до половины месячной нормы осадков. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр России.

Накануне стало известно, что столичный регион окажется в зоне прохождения циклона, который принесёт обильные осадки. По прогнозам, мощный снегопад будет продолжаться два дня и завершится только к утру понедельника, 5 февраля.

Ожидается, что за два дня на столицу выпадет почти месячная норма осадков. Более того, синоптики отмечают, что данный снегопад может стать самыми мощными для февраля в этом столетии.

Столичные коммунальщики переведены на усиленный режим работы. В регионе объявлено штормовое предупреждение, так как снегопад будет сопровождаться сильным ветром.

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Снегопады, метели, снежные бури
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