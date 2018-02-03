«Бездомные против ШОС» — протесты в Челябинске

Александр Комаров, , 11:02 — REGNUM

В Челябинске снова активизировались обманутые дольщики. Люди, так и не дождавшиеся своих квартир в жилом комплексе «Чурилово Лейк Сити», собираются объявлять голодовку, а дольщики жилых кварталов «Яркая жизнь» и «Новоград» выходят на пикеты. Сроки сдачи домов уже давно прошли, а новоселья так и не произошло. Люди вынуждены ютиться у родственников либо снимать жильё и при этом выплачивать ипотечные кредиты.

Под контролем властей

В центре внимания областных и федеральных властей — дольщики компании «Речелстрой», которая является застройщиком в жилом районе «Чурилово Лейк Сити». Активность они начали проявлять весной 2017 года. К тому времени сроки сдачи их квартир уже прошли. Руководство «Речелстроя» в ответ на вполне справедливые претензии возмущённых граждан заявляло, что на дальнейшее строительство нет денег.

На тот момент долгожданного жилья так и не получили порядка 1400 дольщиков. Не добившись правды у застройщика, владельцем которого является депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок, они обратились к губернатору Борису Дубровскому и президенту России Владимиру Путину. И были ими услышаны. После этого у людей появилась надежда.

На начало октября 2017 года построить оставалось 18 жилых домов. А на 1 ноября речь шла уже об 11. Нет, за месяц не сдали семь домов. От них просто отказались. Представители застройщика популярно объяснили людям, что в них продано слишком мало квартир, и всех ожидающих жилья граждан вполне можно уместить в 11 домах.

Уставшие от ожиданий и обещаний люди были согласны и на это. Активность демонстрировали и силовики. 11 декабря был задержан Андрей Пязок, которому вменили мошенничество в особо крупном размере. По решению Центрального районного суда Челябинска его отправили в следственный изолятор.

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Не сидели сложа руки и чиновники. Им удалось привлечь к строительству домов инвестора. Достройкой первой очереди сейчас занимается компания «Западный луч». В декабре один дом уже сдали. К концу первого квартала 2018 года намерены построить ещё три, и на этом первая очередь будет завершена. В областном министерстве строительства полагают, что таким образом 559 дольщиков из более чем 1400 обретут, наконец, собственные квартиры.

А что же остальные 800 дольщиков из оставшихся семи домов? Их в планах чиновников на 2018 год пока нет. Не могут ничего сказать и в компании «Западный луч». Причина банальна — нет денег. По логике представителей компании, вначале нужно построить дома первой очереди, а потом уже решать вопрос по другим.

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Строить остальные семь домов пока никто не отказывается. Но дольщики боятся неопределённости. В конце января они даже пригрозили голодовкой. Голодать собрались в отапливаемом шатре на Площади Революции.

Представители областного правительства уже назвали планируемую акцию дольщиков «Речелстроя» провокацией. Впрочем, возможно, что в ближайшие дни-недели уличных акций протеста с их участием не случится. 2 февраля областной арбитражный суд постановил ввести в компании процедуру наблюдения. Сейчас дольщики готовят документы — предстоит составление реестра требований кредиторов. «Наша задача затолкать в реестр ВСЕХ дольщиков», — заявляют представители инициативной группы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уголовные дела есть, жилья — нет

Всего в Челябинской области по договорам долевого участия строят 315 домов. Из 12 746 дольщиков 3 573 относятся к числу проблемных. Наиболее крупные компании — «Речелстрой» и «Гринфлайт», о которых ИА REGNUM также ранее рассказывало.

ООО «Гринфлайт» строит дома в Челябинске, в микрорайоне «Академ Riverside». По информации областного правительства, в 2017 году удалось заселить 11 домов. Жильё обрели более двух тысяч дольщиков. В 2018 году планируется сдать семь домов, в них поселят ещё порядка двух тысяч человек. Таким образом, проблема дольщиков «Гринфлайта» будет решена.

Дольщиков жилого комплекса «Новоград» на фоне «Гринфлайта» и «Речелстроя» значительно меньше. Строительство дома на 113 квартир было начато в 2012 году, а в 2015-м остановлено. Затем застройщика — компанию «Град» — признали банкротом, а в реестр требований включили 76 дольщиков. В отношении руководителей компании возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

3 февраля обманутые дольщики собираются напомнить о себе чиновникам. С лозунгами «Все в доле, кроме дольщиков!», «Бездомный полк Челябинска», «Бездомные против ШОС!» (намёк на саммит ШОС, который власти Южного Урала намерены принять в Челябинске в 2020 году — ИА REGNUM ), «Верните наши деньги или квартиру!» и другими они выходят на пикет. Ускорит ли эта акция получение ими жилья, которого они ждут шесть лет? Едва ли. Но надежда, как известна, умирает последней.

А 1 февраля на очередной пикет вышли дольщики, которые ожидают квартир в жилом комплексе «Яркая жизнь». В четырёх домах жилья ждут порядка 300 человек. Строительство вели два бизнесмена, сдать планировали в 2015—2016 годах. Но затем стройка встала. Один из бизнесменов уехал в США. А в Челябинске возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Это не первая акция дольщиков «Яркой жизни». В конце 2017 года они пикетировали областную прокуратуру и даже генеральное консульство США в Екатеринбурге — требовали, чтобы уехавший в эту страну и бросивший стройку бизнесмен был возвращён в Россию.

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1 февраля на пикете в Челябинске они решили напомнить властям о себе. И это удалось. Сразу после пикета их пригласили в областное министерство строительства, где с ними встретились чиновники.

Впрочем, до получения квартир им ещё предстоит пройти длинный путь. Скорее всего, четыре компании, которые принадлежат двум строившим квартал бизнесменам, пройдут через процедуру банкротства. А этот процесс не быстрый. После этого дольщиков включат в реестр кредиторов. Что будет потом? Время покажет…

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